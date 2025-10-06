Bad Bunny inauguró la 51ª temporada de "Saturday Night Live" con algunos chistes oportunos sobre su próximo gran evento: el Super Bowl y con un sketch inspirado en “El Chavo del 8”.

"Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News", bromeó la superestrella de la música en su monólogo, refiriéndose a la oposición en algunos sectores a que fuera nombrado artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Continuó con algunas frases en español, expresando orgullo y alegría por el logro para los latinos.

VIDEO

#Viral 📺 || “El Chavo del 8” dio el salto a la televisión estadounidense con un sketch en Saturday Night Live. El programa recreó la icónica vecindad con Marcello Hernández como El Chavo, Bad Bunny como Quico y Jon Hamm como el Profesor Jirafales. La escena incluyó las clásicas… pic.twitter.com/JDfKNiM5cT — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 5, 2025

“Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo en castellano.

Tras lo cual agregó en inglés: " Si no entendiste lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender! ".

Se espera que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl sea completamente en español, un momento histórico para la cultura latina.

La sección inspirada en "El Chavo del 8" de “SLN” incluía a Marcello Hernández como el Chavo, a Bad Bunny o Benito Antonio Martínez Ocasio como Quico, Andrew Dismukes como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, Sarah Sherman como la Chilindrina, Kenan Thompson como Mr. Stomach (Sr. Barriga) y Jon Hamm como el profesor Jirafales. El segmento, que incluía una escenografía igual a la de la vecindad de la popular comedia mexicana de la década de 1970, se hizo viral en redes.

La apertura de la nueva temporada de “SNL” también presentó un sketch que se burlaba de la presentación del Secretario de Defensa Pete Hegseth a los generales a principios de esta semana.

El presentador de "Weekend Update", Colin Jost, interpretó a Hegseth, destacando los comentarios del secretario de defensa en los que dijo que es "cansado ver formaciones de combate o realmente cualquier formación y ver tropas gordas" y dijo que era inaceptable ver generales y almirantes gordos en el Pentágono.

"Sin gordos, sin vello facial, sin vello corporal", dijo el Hegseth de Jost. "Solo hombres atractivos, musculosos y sin vello que definitivamente no son gays. ... Porque esto es serio, estamos enfrentando la mayor amenaza a la libertad y la democracia que el mundo haya conocido. Y todos sabemos cuál es esa amenaza."

"¡La televisión nocturna!", respondió James Austin Johnson como el presidente Donald Trump, irrumpiendo.

"'SNL' 51 comienza con dificultades", agregó el Trump de Johnson. "Diecisiete nuevos miembros del elenco y tienen al tipo de 'Update' haciendo la apertura."

Después de una temporada 50 llena de fanfarria celebrando el pasado, "Saturday Night Live" mira hacia el futuro con un elenco que incluye cinco nuevos jugadores destacados. Varios miembros del elenco han dejado el programa.

Bad Bunny está teniendo lo que solo puede describirse como una semana enorme: además de presentar "SNL", viene de una residencia histórica en Puerto Rico, y el domingo llegó la noticia del Super Bowl.

Su momento en el centro de atención no ha llegado sin algo de discurso político. El artista puertorriqueño ha dicho que una de las razones por las que su residencia evitó el territorio continental de Estados Unidos fue la preocupación de que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pudieran apuntar a inmigrantes para deportación fuera de sus espectáculos.

El viernes, cuando un presentador de pódcast le preguntó si los funcionarios de ICE estarían realizando controles en el Super Bowl, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que lo harían, porque el DHS "es responsable de mantenerlo seguro". No especificó si los funcionarios estarían realizando controles de inmigración u otras funciones de aplicación de la ley que son típicas en el evento.

El tema fue motivo de un chiste clave en el segmento "Weekend Update". "Un asesor de Trump dijo que los agentes de ICE asistirán al Super Bowl después de que Bad Bunny fuera anunciado como el artista del medio tiempo", señaló el coanfitrión Michael Che, luego bromeando: "Ya saben, para atrapar a todos esos trabajadores agrícolas que pueden permitirse entradas para el Super Bowl."

En su segunda presentación como anfitrión de "SNL", Bad Bunny estuvo acompañado por la invitada musical Doja Cat, debutando en ese papel.

Participó en muchos de los segmentos cómicos del programa, incluido un derivado de los populares sketches en los que George Washington intenta educar a los soldados sobre el idioma y las costumbres de su nuevo país. Aquí, Bad Bunny interpretó a un gobernante español en el año 900 d.C. explicando cómo el idioma tendría tanto sustantivos masculinos como femeninos, con Benicio Del Toro haciendo una aparición sorpresa.

Bad Bunny será seguido como anfitrión en las semanas siguientes por Amy Poehler y Sabrina Carpenter. Los tres fueron destacados de las celebraciones de la temporada 50, en la que Bad Bunny actuó en el concierto "SNL50: The Homecoming Concert" y también fue el último invitado musical.

La exintegrante de SNL Poehler, en su segunda presentación en solitario como anfitriona, encabezará el episodio del 11 de octubre junto con el invitado musical por primera vez Role Model. Su episodio se emitirá 50 años después del primer episodio de "Saturday Night Live", el 11 de octubre de 1975.

Carpenter, quien fue una gran atracción de las celebraciones del aniversario, tendrá un doble papel como anfitriona e invitada musical el 18 de octubre.

El elenco renovado llega tras varias salidas de alto perfil, incluidas las de Ego Nwodim y Devon Walker. Ben Marshall, guionista de "SNL", se convierte en un actor destacado, junto con los recién llegados Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

Nwodim, Walker, Emil Wakim y Michael Longfellow confirmaron el mes pasado en sus cuentas de redes sociales que están dejando el programa.

El programa ganó 12 Emmy el mes pasado por su 50ª temporada y programación de aniversario, incluyendo un premio por especial de variedad sobresaliente.

"Gané este premio por primera vez hace 50 años, en 1975", dijo Michaels al aceptar el Emmy, agregando que no soñaba con hacer el mismo programa las cinco décadas siguientes.