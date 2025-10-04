El noviazgo de Tom Cruise y Ana de Armas marcha de maravilla, tanto que la actriz cubana decidió aceptar la fe que el famoso tiene por la Cienciología, un cuestionado movimiento religioso por el cual Cruise ha sido criticado durante muchos años. La artista estaría dispuesta a unirse a dicha creencia luego de que la estrella de “Misión Imposible” le prometió que van a tener la boda del año.

A pesar de que Tom Cruise, de 63 años, y Ana de Armas, de 37, apenas llevan alrededor de ocho meses como novios, la pareja ya puso en marcha los planes de su boda, la cual promete ser uno de los eventos más importantes, sobre todo, por los rumores que empezaron a circular, en los que se señala que el actor estaría preparando una ceremonia inusual y nunca antes vista (quiere que la celebración sea en el espacio, según informó RadarOnline).

Para que Tom quisiera dar el siguiente paso al altar (una vez más) tuvo que pasar algo muy importante y es que Ana respetara su creencia en la Cienciología y decidiera formar parte de este movimiento religioso, del cual Cruise es el principal referente a nivel mundial.

Una fuente contó a RadarOnline que la actriz está “abrazando” a la Cienciología y que “está feliz de ser bienvenida en la controvertida fe”: “Tom siempre ha sido sincero al decir que la Cienciología es lo primero en su vida , y Ana no se ha opuesto: lo ha recibido con agrado. Se ha estado reuniendo con miembros destacados de la iglesia y ha mostrado un interés genuino. Para Tom, eso significa muchísimo. Siente que por fin está con alguien que no solo tolerará sus creencias, sino que las aceptará”, indicó.

También, señaló que Ana de Armas está “totalmente comprometida” después de dedicar tiempo a estudiar la iglesia que el actor ha defendido durante décadas. “Ana ha sido abierta con sus amigos respecto a que está lista para casarse con Tom y que está genuinamente contenta de ser aceptada por la Cienciología. No lo hace por él; ella se siente realmente cómoda involucrándose. Algunos esperaban que se contuviera, pero ha dejado claro que confía en su decisión y está totalmente comprometida con el camino que está tomando”, precisó el infomante.

Tom Cruise, quien en años pasado le atribuyó a la Cienciología el haberle salvado la vida, se ha casado tres veces: la primera con Mimi Rogers, la segunda con Nicole Kidman y la tercera con Katie Holmes; los tres matrimonios estuvieron estrechamente vinculados con su devoción religiosa.

Por su parte, de Armas ha reorganizado su vida para adaptarse a la de su pareja: sus amigos dicen que tiene rutinas, entrenamientos y una dieta específica para seguir el ritmo y la agenda de su novio.

Otra fuente reveló que “Ana ha reestructurado toda su vida en torno a Tom e insiste en que es más feliz que nunca. Tiene plena fe en él y siente que no hay necesidad de dudar. Para ella, lo importante es forjar un futuro con Tom, y abrazar la Cienciología es solo una parte de ese compromiso”.

Agregó: “Ana de Armas se ha ganado el apoyo de todos los que rodean a Tom. Sus hijos la aprecian, la iglesia la ha recibido con los brazos abiertos y Tom se enorgullece de la cálida acogida que ha recibido. Esa aprobación le importa mucho y no ha hecho más que afianzar su decisión de casarse con ella”.

¿Qué es la Cienciología?

La Cienciología es un movimiento religioso surgido en Estados Unidos y fundado por L. Ronald Hubbard en la década de 1950; dicha creencia combina elementos de religión, psicología y ciencia para el desarrollo de un conocimiento introspectivo y la superación de los problemas de la vida. La Cienciología ha generado controversia debido a que ha sido considerada por algunos como una secta "peligrosa" y "manipuladora".