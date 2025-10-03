A varios miembros de la realeza no les cae bien Meghan Markle y los príncipes de Gales no son la excepción: se dio a conocer el cruel apodo con el que Kate Middleton y el príncipe William se refieren a la duquesa de Sussex y a su emprendimiento con la marca “As Ever”.

Durante el tiempo que Meghan Markle formó parte activa de la familia real no se ganó la simpatía de los integrantes de monarquía o al menos así ha quedado al descubierto de parte de extrabajadores del Palacio de Buckingham, quienes han revelado a la prensa británica la mala relación que tenía la esposa de Harry con Kate, William, Camila Parker, por mencionar algunos.

Es por eso por lo que algunos decidieron referirse a Meghan de varias formas, haciendo referencia a su personalidad, que se rumora era complicada, ya que tenía actitudes de “diva”, así lo reportó en su momento el Daily Mail. Uno de los apodos más sonados que le pusieron a la exactriz fue el de “duquesa difícil”, el cual dejaría entrever su fuerte carácter.

William y Kate Middleton no se quedaron atrás en eso de renombrar a la esposa de Harry y decidieron ponerle un apodo que se relaciona con el supuesto fracaso que ha tenido la marca “As Ever”, la cual, según informan, no ha tenido el éxito esperado por Markle.

Una fuente contó a RadarOnline que los príncipes de Gales llaman a Meghan “Como si” (“As If”, en inglés), esto como un juego de palabras con relación a su marca de estilo de vida. “En el círculo de William y Kate, la gente bromeaba llamándola 'Como si', lo que significa que dudan de que alguna vez tenga éxito. Se convirtió en una broma recurrente que hacía reír a todos”.

Otro informante aseguró que en la familia real se burlan del negocio de la duquesa de Sussex: “La gente intercambiaba muchos mensajes al respecto. Todo el proyecto parece mal organizado y falto de refinamiento; sinceramente, es un poco vergonzoso”.

A pesar de las bromas y del apodo de William y Kate Middleton, “As Ever” ha resultado ser un producto de mucho interés para los fieles seguidores de Meghan Markle; los primeros lotes de sus productos, que incluían mermeladas, chispas de flores comestibles y mezcla para galletas de mantequilla, se agotaron en cuestión de horas, así lo informó la propia duquesa.