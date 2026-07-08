La sensación por Gilberto Mora, la estrella de 17 años de la Selección Mexicana, ha rebasado fronteras y ahora su talento está en la mira del futbol inglés…y hasta del mundo del entretenimiento.

Después de que trascendiera que clubes como el Arsenal y el Liverpool están considerando ficharlo, luego de verlo sobresalir en el Mundial 2026, el jugador atrajo la atención de una actriz de la serie Bridgerton, que lo invitó a aceptar uno de dichos fichajes.

Michelle Mao, quien interpretó a Rosamund Li en la cuarta temporada de Bridgeton de Netflix, comentó una publicación en la que Morita agradeció el apoyo recibido durante la participación de la Selección Mexicana en la Copa 2026.

“Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. ‘Los tiempos de Dios son perfectos’”, escribió la promesa del futbol mexicano en una publicación de Instagram donde sumó fotografías de sus momentos destacables con la Selección Mexicana antes de ser eliminados por Inglaterra.

Como respuesta, con una frase sencilla, pero llamativa, Mao lo invitó a irse a Liverpool, uno de los grandes clubes de la Premier League que lo quiere en sus filas una vez que haya cumplido la mayoría de edad.

“Ven a Liverpool”, escribió la actriz. Después de que su comentario se hiciera viral, los internautas comenzaron a vincularlos sentimentalmente, señalando que su admiración hacia la estrella de los Xolos de Tijuana podría atravesar las redes sociales a algo más romántico.

Los usuarios también dijeron que su propuesta y las interpretaciones románticas estaban fuera de lugar ya que Mora tiene 17 años y ella 29: “Podrías ser su madre, rara”, “Déjalo en paz, es un niño”, ¿Qué te pasa? ¿Qué onda con tu invitación?”, “Lo estás acechando”, “Tiene 17 años y tu casi 30, déjalo en paz”.

Otros comentarios más apuntaron que la invitación de Michelle no fue hecha con intenciones personales, sino que sólo lo estaba instando a aceptar un contrato con el club: “No le dijo nada malo, le dijo que vaya a Liverpool por los recientes rumores de que el club inglés lo quiere comprar”.

Liverpool, Arsenal y otros gigantes europeos quieren a Mora

Gil Mora estaría bajo la mira de algunos de los clubes más importantes del futbol inglés y del español.

De acuerdo con información detallada por el sitio de futbol Team Talk, especializado en revelar fichajes dentro de la industria del balompié a nivel internacional, el Arsenal trabaja en un posible fichaje de Morita a pesar de que éste tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana. Al parecer el club está dispuesto a pagar lo necesario para que el equipo mexicano lo deje ir antes de que termine su contrato en 2029.

Pero esa no sería la única oferta para Gil, Team Talk afirma que el Liverpool ya se puso en contacto con Mora y su equipo de representación para llegar a un acuerdo futuro.

“Según algunas fuentes, del contingente de la Premier League, el Liverpool está 'muy interesado' y ya se ha puesto en contacto con ellos para establecer las condiciones del acuerdo, así como los deseos del propio Mora”, dice el medio.

Por ahora Mora no puede firmar ningún contrato con equipos extranjeros hasta que cumpla los 18 años , cosa que ocurrirá hasta el 14 de octubre de 2026, según establecen las normas de la FIFA.