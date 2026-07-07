Gianni Infantino está en medio de la controversia luego de que miles de aficionados acusaron al presidente de la FIFA de favorecer a la selección argentina y a sus principal estrella, Lionel Messi. En redes sociales comenzaron a recopilar imágenes, videos y momentos que, según ellos, demostrarían un supuesto trato preferencial de Infantino hacia la albiceleste, esto con la finalidad de que lleguen a la final del Mundial 2026 y se coronen bicampeones.

Desde hace unas semanas se empezó a especular sobre el supuesto favoritismo de Infantino hacia Argentina, esto debido a que los internautas precisaron que el camino de dicha selección en el mundial “estaba muy fácil” ya que sería hasta la fase de semifinales en la que se enfrentarían a potencias, como Inglaterra o Noruega.

La controversia creció tras el encuentro de octavos de final entre Argentina vs Egipto, pues los aficionados indicaron que se marcó un penalti inexistente a favor Argentina; que se le perdonaron las tarjetas rojas a Nahuel Molina y Cuti Romero, que no se le marcó una falta a Mohamed Salah y el gol que le fue anulado a Egipto de manera injusta.

De acuerdo con los internautas, en estas decisiones habría tenido que ver Infantino, ya que consideran que la labor de los árbitros finalmente acabó influyendo en el resultado del partido.

¿Por qué acusan a Gianni Infantino de favorecer a Messi y Argentina?

Principalmente por las declaraciones del presidente del organismo en las que ha destacado el papel de Messi en repetidas ocasiones, Recientemente, en una entrevista para el medio SPORTS 2, Infantino dijo que el 10 de la selección argentina “está jugando de manera excepcional”, comentario que generó aún más crítica, sobre todo, cuando dejó entrever que "sufrió" por el partido.

También, los aficionados creen que durante los encuentros de la albiceleste, los árbitros suelen favorecer a los dirigidos por Lionel Scaloni.

¿Cuáles son los momentos que más se han hecho virales?

Elogios públicos hacia Lionel Messi

Infantino ha calificado en distintas ocasiones a Messi como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Las decisiones arbitrales

Tras algunos encuentros de Argentina, usuarios volvieron a debatir sobre decisiones arbitrales polémicas, aunque no existen pruebas que vinculen esas jugadas con instrucciones de la FIFA o de Gianni Infantino.

El camino de Argentina en el Mundial

Algunos aficionados sostienen que el cuadro de eliminación directa resultó favorable para la Albiceleste.

¡NO SE ESCONDE! 💥💥



Gianni Infantino dice abiertamente que lo había PASADO MAL por ARGENTINA en el palco y cuando se da cuenta, corrige diciendo que él es de los "neutrales"



Lo de la FIFA de Infargentino es muy descaradopic.twitter.com/LFLCNhBcwV — Madrid Sports (@MadridSports_) July 4, 2026

¿Qué dice la FIFA?

La FIFA ha defendido en distintas ocasiones la independencia de sus procesos deportivos y arbitrales. El organismo sostiene que las designaciones arbitrales, el calendario y la organización del torneo siguen criterios previamente establecidos en el reglamento de la competencia.