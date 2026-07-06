El presidente Emmanuel Macron manifestó su apoyo al capitán del equipo de fútbol de Francia, Kylian Mbappé, al denunciar los "ataques racistas" que sufrió por parte de una senadora paraguaya después de la derrota de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, dijo el Elíseo el lunes.

"El presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues. El presidente paraguayo ha escrito al presidente francés en ese sentido, condenando las declaraciones que se hicieron, como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay", indicó la presidencia francesa.

La senadora Celeste Amarilla atacó violentamente al futbolista francés después de la derrota de su país. Lo llamó "un bruto" que "nunca aprendió a escribir" y "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

El capitán francés le respondió a través de un mensaje en X: "Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo".

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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de "abyectas e inaceptables" las palabras de Amarillo.

"Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", añadió la FFF en su comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla "son delictivos y condenables".