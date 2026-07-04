El gran momento que vive Julián Quiñones con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solo ha despertado el interés por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por su vida personal. En los últimos días, miles de aficionados han buscado conocer quién es la mujer que ha acompañado al delantero en los momentos más importantes de su carrera. La esposa de Quiñones se llama Ana Gabriela y aquí te contamos de dónde es y a qué se dedica.

Actualmente, Julián Quiñones, de 29 años, es uno de los futbolistas más seguidos y queridos de la Selección Mexicana; el carisma, talento y la tranquilidad que aporta el delantero del Al-Qadsiah al conjunto dirigido por Javier Aguirre ha sido reconocida por millones de aficionados, quienes esperan que el jugador siga llevando a México a la victoria en el mundial.

Una de las preguntas que más se han hecho los aficionados sobre Quiñones es si tiene pareja y quién es. La respuesta es afirmativa, ya que el futbolista está casado y en redes sociales ha presumido lo feliz que es con Ana Gabriela y sus hijos.

¿Quién es la esposa de Julián Quiñones?

La esposa del delantero mexicano es Ana Gabriela Quiñones Amato, licenciada en comunicación, modelo e influencer mexicana que ha mantenido un perfil discreto pese a la creciente popularidad del futbolista. En sus redes sociales comparte algunos aspectos de su vida cotidiana, así como contenidos relacionados con el ejercicio y su estilo de vida fitness.

Aunque suele acompañar a Quiñones en momentos importantes de su carrera, ambos han procurado mantener gran parte de su vida familiar alejada de la atención mediática.

¿Cómo comenzó su historia de amor?

La pareja ha construido una relación que se ha fortalecido con el paso de los años y que ha estado marcada por el apoyo mutuo durante la carrera profesional del delantero.

Ana Gabriela ha acompañado a Quiñones en distintas etapas de su trayectoria, desde su paso por la Liga MX hasta su consolidación como una de las figuras de la Selección Mexicana.

Su romance comenzó en 2022, cuando Julián Quiñones jugaba para Atlas; meses después, el delantero le propuso matrimonio en una cena privada y en diciembre del mismo año celebraron su boda civil en México.

¿Tienen hijos Julián Quiñones y Ana Gabriela?

Sí. Julián Quiñones y Ana Gabriela tienen juntos a su hija Alanna, nacida en diciembre de 2023. Además, ambos también tienen hijos de relaciones anteriores, conformando así una gran familia.

¿Quién es Quiñones?

Julián Quiñones nacido en Colombia y naturalizado mexicano, se desempeña como delantero o extremo. Forjó la mayor parte de su carrera en la Liga MX, donde fue multicampeón. Nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Colombia. Llegó a las fuerzas básicas de los Tigres de la UANL y, tras un breve paso por Venados FC y Lobos BUAP, consolidó su carrera en el máximo circuito con Atlas de Guadalajara, en el que vivió una etapa histórica al consagrarse bicampeón del fútbol mexicano (Apertura 2021 y Clausura 2022); posteriormente, se unió al Club América y sumó otro bicampeonato (Apertura 2023 y Clausura 2024).