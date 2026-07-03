La Selección de Inglaterra ya tendría definido uno de sus principales objetivos para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026. De acuerdo con expertos y analistas deportivos, el conjunto europeo buscaría neutralizar a Gilberto Mora, Erik Lira y Luis Romo para poder llevarse la victoria el próximo domingo 5 de julio y así, avanzar a cuartos de final en el campeonato.

El duelo México vs Inglaterra ha generado una enorme expectativa entre los aficionados, quienes ya se preguntan cómo jugará Inglaterra contra México y qué es lo que hará para ganarle al equipo dirigido por Javier Aguirre. De momento, se ha comenzado a especular que los ingleses intentarán “bloquear” a tres futbolistas que han sido clave en el funcionamiento del Tri durante el torneo.

Mora (17 años), Lira (26 años) y Romo (31) estarían en la mira y entre los jugadores que buscarán desequilibrar y bloquear para que no se sientan cómodos en la cancha del Estadio Ciudad de México.

¿Por qué Inglaterra pondría especial atención en Mora, Lira y Romo?

El cuerpo técnico inglés sabe que buena parte del equilibrio futbolístico de México pasa por el trabajo de estos tres jugadores.

Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial gracias a su creatividad, capacidad para romper líneas y habilidad para generar oportunidades de gol.

Por su parte, Erik Lira ha destacado por su recuperación de balón, orden táctico y presión en el mediocampo, mientras que Luis Romo aporta experiencia, liderazgo y llegada desde la segunda línea. Controlar esa zona del campo podría ser una de las prioridades de Inglaterra.

El posible plan de Inglaterra para frenar al Tri

Especialistas consideran que la selección inglesa intentará reducir los espacios en el centro del campo para impedir que México pueda desarrollar su juego con comodidad. Un análisis de ESPN menciona que “la defensa de México se ha mostrado sólida durante todo el torneo y esto se debe al bloque que forma en el mediocampo, lo que significa que Inglaterra primero tendrá que superar a Érik Lira y Luis Romo antes de crear ocasiones claras de gol contra el portero Raúl Rangel”.

Por otro lado está Gilberto Mora, quien en el partido contra Ecuador marcó el ritmo de varios ataques mexicanos, creando espacios para que Julián Quiñones y Raúl Jiménez pusieran en peligro al rival. “Si Inglaterra logra limitar su influencia, neutralizará una de las principales vías de ataque de México y dificultará enormemente que el balón llegue a los delanteros en posiciones peligrosas”, señaló ESPN.

De igual forma, Inglaterra también trabajará en tener paciencia contra México, ya que el equipo de Aguirre mantiene la calma con el balón y se siente cómodo esperando el momento oportuno para atacar.

¿Cómo puede responder México a Inglaterra?

La Selección Mexicana ha mostrado distintas variantes ofensivas a lo largo del Mundial. Además de la inspiración de Gilberto Mora, el equipo ha encontrado equilibrio gracias al trabajo colectivo del mediocampo y a la movilidad de sus atacantes.

Si Inglaterra concentra demasiados esfuerzos en neutralizar a Mora, podrían abrirse espacios para otros futbolistas del Tri, lo que obligaría al conjunto europeo a mantener un equilibrio entre defensa y ataque.