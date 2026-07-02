Uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 ocurrió fuera de la cancha: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió al exguardameta mexicano Jorge Campos con un exclusivo regalo: unas sandalias de lujo, un detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales por la peculiar afición del exportero de la Selección Mexicana a este tipo de calzado. ¿Cuántos cuestan y por qué Campos siempre usa chanclas? Esto se sabe.

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Infantino y Jorge Campos son buenos amigos, así lo han demostrado en las últimas semanas a través de sus redes sociales, a las que han subido videos en los que se les ve conviviendo y bromeando. Ambos han presumido su cercanía durante este Mundial 2026 y su encuentro público más reciente no fue la excepción.

Durante el partido México vs Ecuador, Infantino entregó a Jorge Campos un par de sandalias de lujo, un regalo personalizado que hizo sonreír al histórico portero mexicano. El momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes, donde aficionados destacaron la buena relación entre ambos y el curioso obsequio del presidente de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las sandalias que recibió Jorge Campos?

Usuarios en redes sociales identificaron que se trataría de unas sandalias de la marca Louis Vuitton. El modelo es LV Sunset y tiene un costo de $18,600 pesos mexicanos. En su cuenta de Instagram, Campos presumió y agradeció el detalle de Infantino.

¿Por qué Jorge Campos usa chanclas?

Jorge Campos usa chanclas porque es un calzado que refleja sus orígenes ya que nació en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Tanto le gusta usar sandalias que el exguardameta suele aparecer con este tipo de calzado en entrevistas, programas de televisión, eventos deportivos e incluso durante actividades oficiales relacionadas con la FIFA y la Selección Mexicana.

Con el paso del tiempo, las sandalias se han convertido en parte de su imagen personal, al grado de que muchos aficionados lo identifican inmediatamente por este estilo.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre el regalo?

El exportero recibió el obsequio con una sonrisa y agradeció el gesto de Gianni Infantino, además de que las usó de inmediato, pues en ese mismo momento se las puso y las presumió entre las personalidades que se encontraban presentes, como Luis Hernández "El Matador".