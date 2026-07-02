La selección inglesa limitará al máximo su estancia en Ciudad de México para mitigar al máximo los efectos de la altura de la capital mexicana, donde el próximo domingo se enfrentará a México, en el Estadio Azteca.

"La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días, pero encontraremos respuestas", dijo el técnico de la selección inglesa, el alemán Thomas Tuchel, tras imponerse en Atlanta a República Democrática del Congo, gracias a dos goles de Harry Kane.

La selección inglesa regresó a su cuartel general en Kansas City, para priorizar la recuperación de los jugadores después de un partido que les llevó al límite.

Inglaterra ha apostado por recurrir a la "ventana de 36 horas" el tiempo en el que el cuerpo aún no sufre de forma severa las consecuencias de jugar en altura.

El conjunto de los Tres Leones jugó en Atlanta, a unos 300 metros de altitud, y pasará a los 2.240 metros de Ciudad de México , lo que consideran que da una gran ventaja a los jugadores de Javier Aguirre.

Para limitar las consecuencias de la hipoxia, Inglaterra viajará el viernes a última hora de la tarde y se instalará por la noche en la capital mexicana. El sábado hará un entrenamiento ligero en la Cantera Pumas y el domingo disputará el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México a las 18.00 horas (00.00 GMT).

México ha ganado los tres partidos que ha disputado en este Mundial en el Azteca, ante equipos que utilizaron distintas estrategias para limitar los efectos de la altura.

Sudáfrica se concentró 10 días antes a una altura superior, en Pachuca (a 2.460 metros). Perdió por 2-0. La República Checa apuró hasta la víspera y fue goleada por 3-0 y Ecuador, que tuvo un complicado desplazamiento de 9 horas y denunció que los aficionados mexicanos perturbaron el sueño de sus jugadores, perdió también por 2-0.

Tras el anuncio de la ventana de las 36 horas, en redes trascendió que la selección inglesa podría mantener en secreto la ubicación de su alojamiento en México, esto para evitar que la afición de la Selección Mexicana haga lo mismo que con Ecuador, es decir, llevarle serenata a su hotel y evitar que pudieran descansar.

Según se ha informado, la Federación de Futbol en Inglaterra ha pedido que se mantenga en secreto la ubicación de los jugadores para que puedan descansar y adaptarse a la altura de la Ciudad de México.