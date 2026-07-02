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Los Simpson son todo un referente dentro de la cultura pop actual y ahora parece ser que también lo es de los deportes dentro del actual contexto mundialista. ¿Por qué? A continuación te lo contamos.

A partir de que la Selección Mexicana debutó con buenos resultados en el y su posterior avance a los octavos de final, se ha comentado que el icónico programa había predicho que México llegará a la final en contra de un equipo europeo liderado por uno de los mejores jugadores de la historia.

En redes sociales, los internautas resurgieron un episodio de Los Simpson en el que aparece el Tri enfrentándose en un juego contra Portugal, según se comenta, el famoso programa predijo lo que ocurriría en la final del Mundial… ¿Y si sí?

¿De qué trata el episodio México vs Portugal?

La trama del episodio 183, llamado Familia Peligrosa, va de que Homero lleva a March, Lisa, Bart y Maggie a ver el partido de futbol soccer en Springfield y a una firma de autógrafos con los jugadores.

Al inicio del programa, Bart le pregunta a Homero por qué nunca los ha llevado a ver un partido de futbol, esto al ver en la televisión que se anunciaba un juego con grandes estrellas para definir cuál era el país más grande del mundo, México o Portugal.

Además del encuentro deportivo, el episodio satiriza el uso de armas en, ya que después del partido ocurre un motín donde Homero consigue una pistola para defenderse con la que termina jugando Bart y Milhouse.

“¿Quién quiere algo de soccer? La Asociación de Futbol Continental viene a Springfield. Veremos todo: muchas patadas, pocas anotaciones y empates”, dice el anuncio. “Verán a todas sus estrellas favoritas: Arriaga, Arriaga II, Barriaga Aruglia y Pizzoza, y todos van a firmar autógrafos”, continúa.

“Este partido decidirá por qué país es el más grande del mundo… ¿México o Portugal?”, dice.

Durante el partido, debido a que estaba aburrido, la afición planea dejar el estadio, pero antes comienza una pelea colectiva, con golpes, incendios, robos y más que termina en un conflicto delictivo en las calles.

¿Quién gana en el partido México vs Portugal?

Debido a dicho motín, el partido parece ser suspendido, por lo que no hay un ganador. Cabe mencionar que el partido del episodio no es dentro de un Mundial ni tampoco es la final de algún torneo, al inicio del capítulo sólo se menciona que la asociación llevará el juego a la ciudad.

¿Hay posibilidades de que México se enfrente a Portugal en el Mundial 2026?

Si ambos equipos siguen avanzando en el Mundial, podría haber una posibilidad de que se encuentren en la final.

Para lo anterior deberá ganar en los 16avos con Croacia este jueves 2 de julio y pasar a los octavos, después a los cuartos de final, semifinales y la final. Hasta el momento, está confirmado que .

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