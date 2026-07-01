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, Morita, está siendo la sensación entre los mexicanos y a nivel internacional luego de su destacable participación en el partido México vs Ecuador el martes pasado, donde la Selección Mexicana aseguró su pase a los octavos de final con pases claves del joven de 17 años.

Después de convertirse en el tema de conversación principal y tendencia en internet, los usuarios encontraron una peculiar relación entre Morita y el actor Jorge Salinas cuando era joven y comenzaba a hacer sus pininos como galán de telenovelas.

Según afirman los internautas, Morita se parece físicamente a Salinas cuando éste era joven y predicen que se parecerá a él cuando sea grande.

En videos comparativos que circulan en redes sociales, los usuarios compararon a ambas figuras, destacando que sí se parecen y que tienen en común ciertos rasgos físicos como la forma de la mandíbula, el cabello, la sonrisa, así como la forma de los ojos y las cejas.

“Por un momento pensé que [Jorge Salinas] era su papá”, “Sin ver este video, yo también lo había pensado, la verdad”, “Se parece más que su hijo”, “Es su hijo perdido”, “Ya decía yo que se parecía a alguien”, “Desde que lo vi por primera vez me acordé de Jorge Salinas”, se lee en los comentarios.

Si bien se mencionan varias características físicas en común como si fuera padre e hijo, ambas celebridades no tienen una relación real.

@dimeloficial Todos queremos mucho a @gil_morita 🇲🇽🫶🏻 #gilbertomora #seleccionmexicana #jorgesalinas #Edit #dímelomx ♬ sonido original - 𝓖𝓲𝓵 𝓜𝓸𝓻𝓪. 🫐

¿Quién es el padre de Gilberto Mora, Morita?

Se sabe que Gilberto Mora es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, que fue también estrella de equipos como Toluca y Xolos de Tijuana en la década de los 90 e inicios de los 2000.

De acuerdo con los informes, Gil Mora padre se dedica ahora a dirigir y entrenar nuevos talentos mexicanos.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Salinas?

Por su parte, el , de 57 años, tiene 6 hijos con cuatro parejas diferentes. Jorge Salinas es padre:

  • Gabriella, cuya madre es la actriz colombiana Adriana Cataño
  • Los mellizos Santiago y Jorge Emilio; su madre es la exmodelo Fátima Boggio
  • Valentina; Salinas tuvo en secreto a su hija con la actriz Andrea Noli
  • Los mellizos Máxima y León. Son sus hijos menores y los tuvo con su actual esposa Elizabeth Álvarez.

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