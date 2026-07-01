Gilberto Mora, Morita, está siendo la sensación entre los mexicanos y a nivel internacional luego de su destacable participación en el partido México vs Ecuador el martes pasado, donde la Selección Mexicana aseguró su pase a los octavos de final con pases claves del joven de 17 años.

Después de convertirse en el tema de conversación principal y tendencia en internet, los usuarios encontraron una peculiar relación entre Morita y el actor Jorge Salinas cuando era joven y comenzaba a hacer sus pininos como galán de telenovelas.

Según afirman los internautas, Morita se parece físicamente a Salinas cuando éste era joven y predicen que se parecerá a él cuando sea grande.

En videos comparativos que circulan en redes sociales, los usuarios compararon a ambas figuras, destacando que sí se parecen y que tienen en común ciertos rasgos físicos como la forma de la mandíbula, el cabello, la sonrisa, así como la forma de los ojos y las cejas.

“Por un momento pensé que [Jorge Salinas] era su papá”, “Sin ver este video, yo también lo había pensado, la verdad”, “Se parece más que su hijo”, “Es su hijo perdido”, “Ya decía yo que se parecía a alguien”, “Desde que lo vi por primera vez me acordé de Jorge Salinas”, se lee en los comentarios.

Si bien se mencionan varias características físicas en común como si fuera padre e hijo, ambas celebridades no tienen una relación real.

¿Quién es el padre de Gilberto Mora, Morita?

Se sabe que Gilberto Mora es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, que fue también estrella de equipos como Toluca y Xolos de Tijuana en la década de los 90 e inicios de los 2000.

De acuerdo con los informes, Gil Mora padre se dedica ahora a dirigir y entrenar nuevos talentos mexicanos.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Salinas?

Por su parte, el actor de telenovelas, de 57 años , tiene 6 hijos con cuatro parejas diferentes . Jorge Salinas es padre: