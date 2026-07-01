Luego de criticar a la Selección Mexicana y cuestionar sus capacidades para seguir avanzando en las siguientes fases del Mundial 2026, el streamer Ibai Llanos elogió al Tri por su triunfo ante la selección de Ecuador. ¿Qué dijo de México?

El streamer y creador de contenido se sumó a las celebraciones por el triunfo 2 a 0 de México contra Ecuador, señalando que es un “equipazo” y que tiene posibilidades de ganar el Mundial.

“Paliza, qué exhibición, qué equipazo es México. ¡Santo Dios! La que le ha pegado México a Ecuador”, apuntó. “Yo pensaba que Ecuador ganaría porque había confiado mucho en Ecuador antes del Mundial. Pensaba que era una de las mejores selecciones sudamericanas y habían hecho una racha de 17 partidos sin perder”, señaló el creador de La velada del año.

Tras criticar a la selección, Ibai incluso comparó al equipo de Javier Aguirre con Francia, quien también avanzó a los octavos de final este martes frente a Suecia, finalizando el partido con 3 a 0.

“México ha demostrado que ahora mismo es el mejor equipo del Mundial junto a Francia. Mejor que España, mejor que Brasil. Es una auténtica locura lo de México”, afirmó.

Y agregó sobre sus predicciones de llegar a la final: “¿Nos hemos vuelto totalmente locos o México puede ser campeón del mundo? Inglaterra, cuidado. Yo estaría totalmente cagado”.

En contexto, recientemente Ibai recurrió a su transmisión en vivo para criticar al Tricolor y sus capacidades para ganarle a Ecuador en los 16avos de final. Según dijo, Ecuador tenía una mejor plantilla que México y por ello le declaraba su apoyo, aún cuando sus fanáticos mexicanos pudieran cancelarlo.

“Aunque vaya en contra de mis intereses económicos y de viewers, le voy a Ecuador. Veo igualado el partido, y le voy a Ecuador. Tienen mejor equipo que México. A mí me da la sensación de que es así”, señaló.

Después de que su pronunciación se hiciera viral, los mexicanos pidieron que cancelaran a Ibai por meterse con la Selección Mexicana y criticar su futbol. En cuestión de minutos, los usuarios bombardearon el internet con mensajes de cancelación al streamer, entre ellos la frase: “¿Y si dejamos de seguir a Ibai?”.

Ibai Llanos le pide a Florentino Pérez fichar a Gilberto Mora, ‘Morita’

En el mismo análisis que hizo sobre el triunfo de la Selección Mexicana, Llanos se pronunció sobre Gilberto Mora, Morita, el jugador de 17 años que está haciendo historia en su debut con el Tri en esta Copa 2026.

El streamer reconoció las habilidades del adolescente mexicano y su destreza en el partido contra Ecuador y le pidió a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que lo fiche ya.

“Lo de Gil Mora es un auténtico espectáculo. Este chaval, yo no sé de dónde ha salido, pero algo tengo claro: es buenísimo. Tito Floren, míralo, por favor”, señaló.