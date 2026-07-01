Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como Green Card, es el paso más importante para quienes desean vivir y trabajar legalmente en el país permanentemente. Te explicamos cómo funciona.

¿Qué es la Green Card y quién puede solicitarla?

La Green Card es el documento que acredita a una persona como residente permanente legal en Estados Unidos, lo que le permite vivir y trabajar de manera indefinida en el país. Según USCIS, existen distintas categorías de elegibilidad, entre las principales:

Reunificación familiar.

Empleo o trabajo especializado.

Asilo o refugio.

Programas especiales (inversionistas, víctimas).

Cada categoría tiene requisitos específicos, por lo que el primer paso siempre es confirmar si se cumple con alguna de ellas.

Paso a paso: cómo se solicita la residencia permanente

El proceso oficial para obtener la Green Card tiene varias etapas clave:

1. Verificar elegibilidad

Antes de iniciar, es fundamental revisar la categoría migratoria bajo la cual se puede aplicar. USCIS ofrece listas detalladas de criterios para cada caso.

2. Presentar una petición de inmigrante

En la mayoría de los casos, alguien debe presentar una solicitud por el interesado (un familiar o empleador).

Los formularios más comunes incluyen:

I-130: para familiares.

I-140: para trabajadores.

Otros formularios según el tipo de caso.

En algunos supuestos, la persona puede solicitar por sí misma.

3. Esperar disponibilidad de visa

No todas las categorías tienen cupos inmediatos. Algunas deben esperar a que haya visas disponibles según cuotas anuales y país de origen.

4. Solicitar la Green Card

Aquí hay dos caminos oficiales:

Ajuste de estatus: Si ya estás en Estados Unidos, presentas el Formulario I-485 ante USCIS.

Proceso consular: Si estás fuera de Estados Unidos, tramitas la residencia en un consulado estadounidense en tu país.

5. Biométricos, entrevistas y decisión

El solicitante puede ser citado para huellas digitales, revisión de documentos y entrevista. Finalmente, USCIS toma una decisión y emite la Green Card si el caso es aprobado.

¿Cuánto tarda el trámite de la Green Card?

No existe un tiempo único. USCIS aclara que los plazos dependen del tipo de solicitud, la categoría y la oficina que procesa el caso. El tiempo se mide desde que USCIS recibe la solicitud hasta que emite una decisión.

De acuerdo con los datos publicados por USCIS y sus herramientas de tiempos:

Ajuste de estatus (Formulario I-485): meses a más de un año.

Peticiones familiares iniciales (I-130): alrededor de 8 a 18 meses según la categoría.

Procesos completos: pueden ir de menos de un año hasta varios años o incluso décadas en categorías con cupos limitados.

Esto ocurre porque el sistema migratorio estadounidense combina: Tiempos administrativos de USCIS y disponibilidad de visas.

Factores que pueden alargar el trámite

USCIS identifica varios elementos que influyen en la duración:

Tipo de formulario presentado.

Categoría migratoria.

Oficina o centro que procesa el caso.

Complejidad del expediente.

Solicitudes adicionales de evidencia (RFE).

Volumen general de casos en trámite.

Cómo consultar el estado y los tiempos de tu caso

El gobierno de Estados Unidos ofrece herramientas oficiales para dar seguimiento:

Revisar el estatus del caso con el número de recibo.

Consultar tiempos de procesamiento en línea .

. Presentar una consulta si el caso supera el tiempo estimado.