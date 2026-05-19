Canadá continúa apostando por un modelo migratorio que no solo atraiga talento, sino que también responda a las necesidades económicas del país. En este contexto, el gobierno canadiense anunció una nueva medida que permitirá que hasta 33,000 trabajadores temporales obtengan la residencia permanente entre 2026 y 2027, en un esfuerzo por fortalecer las comunidades locales y atender la escasez de mano de obra en sectores clave.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para hacer su sistema de inmigración más sostenible, con especial atención en regiones rurales y remotas, donde la falta de trabajadores ha impactado directamente en el desarrollo económico.

¿En qué consiste la nueva iniciativa?

El anuncio fue realizado por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, quien explicó que esta medida busca acelerar la transición a la residencia permanente de trabajadores que ya viven en Canadá y que han contribuido activamente a sus comunidades.

La iniciativa permitirá priorizar y agilizar las solicitudes de personas que ya forman parte de la fuerza laboral del país. En particular, se dará atención a quienes han solicitado la residencia permanente y cumplen ciertos criterios específicos.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

El programa está dirigido a trabajadores que cumplen con condiciones claras, entre ellas:

Haber solicitado la residencia permanente a través de programas como:

Programa Provincial de Nominados .

. Programa de Inmigración del Atlántico.

Programas piloto de inmigración comunitaria.

Programas piloto para cuidadores.

Programa Piloto Agroalimentario.

Haber vivido en comunidades más pequeñas o rurales en Canadá durante al menos dos años.

De acuerdo con las autoridades, estos trabajadores ya están desempeñando un papel clave en la economía local, especialmente en sectores donde existe escasez de personal.

¿Cuántas personas serán aceptadas?

El objetivo del gobierno es claro: Al menos 20,000 trabajadores obtendrán la residencia permanente en 2026. El resto será procesado en 2027, hasta alcanzar el total de 33,000 beneficiarios.

De hecho, el avance ya está en marcha. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, cerca de 3,600 trabajadores lograron obtener la residencia permanente a través de esta iniciativa.

Proceso simplificado para los solicitantes

Una de las ventajas más relevantes de esta medida es que los trabajadores que ya cumplen con los requisitos no necesitan realizar nuevos trámites. Las solicitudes serán procesadas desde los inventarios existentes, lo que acelera significativamente el proceso.

Esto brinda mayor certeza a los candidatos, quienes ya fueron seleccionados previamente mediante programas regionales o sectoriales respaldados por provincias, territorios y socios comunitarios.

Impacto en las comunidades rurales

El gobierno canadiense ha destacado que esta iniciativa busca fortalecer especialmente a las comunidades rurales y remotas, que han enfrentado desafíos para atraer y retener talento.

Las autoridades consideran que facilitar la residencia permanente a quienes ya viven y trabajan en estas regiones permitirá:

Garantizar estabilidad laboral.

Impulsar la economía local.

Cubrir vacantes en sectores estratégicos.

Promover el crecimiento a largo plazo.

En palabras de la ministra de Inmigración, esta medida ofrece “certeza y estabilidad” tanto para los trabajadores como para las comunidades donde se han establecido.

Parte de una estrategia migratoria más amplia

Además de apoyar al mercado laboral, esta política también se integra en un objetivo nacional más amplio: reducir la proporción de residentes temporales en Canadá.

El gobierno ha señalado su intención de que los residentes temporales representen menos del 5% de la población para finales de 2027, por lo que facilitar la transición a la residencia permanente es un paso clave para lograrlo.

Más que abrir nuevas puertas desde el extranjero, esta iniciativa se enfoca en quienes ya forman parte de la sociedad canadiense. Son trabajadores que han construido una vida en el país, que aportan a la economía y que ahora podrán contar con mayor estabilidad migratoria.