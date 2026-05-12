En un cambio que impacta directamente al sector salud, el gobierno de Estados Unidos ha ajustado su política migratoria para permitir que médicos extranjeros provenientes de países afectados por restricciones de viaje puedan continuar con sus trámites migratorios.

La medida representa un giro importante frente a decisiones anteriores que habían congelado procesos clave, incluyendo permisos de trabajo y extensiones de visa para miles de profesionales.

A inicios de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementó una política que suspendió el procesamiento de solicitudes migratorias para personas originarias de 39 países considerados de alto riesgo.

Como consecuencia, se detuvieron trámites relacionados con:

Extensiones de visa.

Permisos de trabajo.

Solicitudes de residencia.

Este cambio afectó de manera significativa a médicos extranjeros, quienes representan aproximadamente una cuarta parte del personal médico en Estados Unidos, lo que evidenció el impacto potencial en el sistema de salud.

Nuevo cambio: excepción para médicos

Sin previo aviso público, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una exención específica para médicos extranjeros.

Con esta modificación:

Los médicos pueden seguir con sus solicitudes de permisos de trabajo y extensiones de visa.

No es necesario volver a presentar trámites ya iniciados.

En términos prácticos, esta decisión restablece parcialmente el acceso a vías legales para que los profesionales de la salud continúen trabajando en el país.

Cómo funciona el sistema de visas para médicos en Estados Unidos

De acuerdo con USCIS, los trabajadores extranjeros que desean laborar en Estados Unidos generalmente deben contar con una visa basada en empleo y con el patrocinio de un empleador.

Existen diferentes opciones para médicos extranjeros, entre ellas:

Visa H-1B (trabajadores especializados)

Permite a profesionales en áreas como la medicina trabajar en Estados Unidos siempre que un empleador presente una petición ante USCIS.

Visas de empleo basadas en competencias

En algunos casos, los médicos pueden solicitar residencia permanente, Green Card, mediante categorías laborales, donde el empleador debe iniciar el proceso con una petición oficial.

Visas temporales de trabajo

El sistema migratorio contempla múltiples clasificaciones para trabajadores temporales, dependiendo del tipo de empleo y la duración del contrato, todas sujetas a aprobación previa por parte de USCIS.

Requisitos generales para trabajar en Estados Unidos

El gobierno estadounidense establece que, en la mayoría de los casos:

El médico debe contar con una oferta laboral de un empleador en Estados Unidos.

El empleador debe presentar una petición ante USCIS.

El solicitante debe cumplir con los requisitos profesionales y migratorios correspondientes.

Solo después de la aprobación de la petición, el profesional puede iniciar el trámite formal para obtener la visa ante el Departamento de Estado.

El levantamiento parcial de las restricciones para médicos tiene implicaciones relevantes:

Permite mantener el flujo de profesionales en hospitales y clínicas.

Evita interrupciones en servicios de salud.

Ofrece certeza a quienes ya tenían trámites en curso.

Sin embargo, es importante señalar que la exención no implica aprobaciones automáticas. Los casos seguirán bajo revisión y deberán cumplir con todos los requisitos legales establecidos.

El reciente ajuste en la política migratoria de Estados Unidos muestra la importancia de los médicos extranjeros dentro del sistema de salud.