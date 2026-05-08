Una empresa en Estados Unidos lanzó una convocatoria dirigida a trabajadores mexicanos interesados en desempeñarse en el sector agrícola durante 2026, específicamente en actividades de poda de arbustos y cultivo de frutos rojos. La vacante, difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), destaca por ofrecer condiciones accesibles y un proceso de contratación respaldado por autoridades mexicanas.

Salario, horario y condiciones laborales

El empleo es de tiempo completo, con un salario mensual aproximado de 35,700 pesos mexicanos. La jornada laboral se realiza de lunes a viernes, en un horario de 07:00 a 14:00 horas. Además, la empresa ofrece prestaciones como seguridad social pública, transporte y un contrato por tiempo determinado, lo que brinda mayor certeza a los trabajadores seleccionados.

Requisitos y perfil del trabajador

Para postularse, se solicita como nivel mínimo de estudios la primaria concluida y entre 2 y 3 años de experiencia en trabajo agrícola. Entre las actividades a realizar se encuentran la poda de arbustos, la recolección manual de frambuesas, fresas y moras, así como la selección, clasificación, empaquetado y transporte de la cosecha.

También se valoran habilidades como trabajo en equipo, compromiso, proactividad, tolerancia a la presión y orientación a resultados. Uno de los aspectos más atractivos de esta vacante es que no se requiere hablar inglés, lo que amplía las posibilidades para más trabajadores mexicanos con experiencia en el campo.

Funciones principales del puesto

Las tareas incluyen la inspección y limpieza de cultivos, el pesaje y control de calidad de los productos, la identificación del punto de madurez de los frutos y el mantenimiento de herramientas de trabajo. Asimismo, se espera que los empleados colaboren en el empaque inmediato de los productos y en el cuidado general del área de cultivo.

Proceso de reclutamiento y fechas clave

El proceso de selección contempla una entrevista presencial en Michoacán, con una duración aproximada de dos semanas. El reclutamiento inició en abril de 2026, por lo que las personas interesadas deben registrarse lo antes posible para asegurar su participación en el proceso.

Cómo postularse a la vacante

Para aplicar, los interesados deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo y acudir a la entrevista presencial. La fecha límite para postularse es el 11 de mayo de 2026. También es importante contar con la documentación necesaria para facilitar el trámite del permiso de trabajo.

El SNE ofrece acompañamiento durante todo el proceso, lo que permite a los solicitantes resolver dudas y completar los requisitos legales para laborar en Estados Unidos.

Una oportunidad para trabajar legalmente en el extranjero

Esta convocatoria representa una alternativa laboral para mexicanos con experiencia agrícola que buscan oportunidades en el extranjero. Con un salario competitivo, requisitos accesibles y respaldo institucional, este tipo de programas facilita el acceso a empleos legales fuera del país en el sector del campo.

Para conocer más vacantes similares, se puede consultar el portal oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero .