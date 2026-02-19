Una empresa en Estados Unidos abrió un proceso de contratación para 60 trabajadoras de limpieza que deseen laborar a tiempo completo en Orlando, Florida. La vacante fue publicada en el portal oficial de trabajos temporales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y busca cubrir diferentes puestos dentro del área de housekeeping y mantenimiento general de instalaciones.

La compañía Ironsure Properties está ofreciendo empleo, con horario fijo entre semana y la posibilidad de sumar horas extras según las necesidades operativas. A continuación te presentamos los detalles.

Este es el salario y condiciones laborales

El puesto ofrece un pago de $16.98 dólares por hora, con una jornada estándar de 40 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Las horas extras se aceptan si el trabajador está disponible, aunque no son obligatorias ni están garantizadas.

El empleador también aclara que, en casos específicos, los horarios pueden ajustarse según la demanda del proyecto, la temporada turística, las condiciones del clima o la movilidad entre distintos puntos de trabajo.

Además, existe la posibilidad de otorgar aumentos o bonificaciones, dependiendo del rendimiento individual o habilidades de la trabajadora. Estos beneficios adicionales no están garantizados, pero pueden considerarse según el desempeño.

¿Dónde se realizará el trabajo?

Las labores se llevarán a cabo en el 4700 de Millenia Boulevard en Orlando, Florida 32839.

Este es el lugar donde las trabajadoras deberán presentarse diariamente para comenzar sus actividades.

Funciones del puesto de limpieza

Las tareas a realizar abarcan un amplio rango de tareas orientadas a la limpieza y mantenimiento de instalaciones. Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Mantener habitaciones, pasillos, vestíbulos, salones, baños, escaleras y otras áreas en óptimo estado de limpieza.

Transportar ropa de cama, toallas, artículos de baño y suministros usando carritos con ruedas.

Desinfectar equipos y superficies utilizando germicidas o esterilizadores a vapor.

Vaciar papeleras, retirar basura y trasladarla a las áreas de disposición establecidas.

Reportar daños, robos o artículos extraviados al supervisor correspondiente.

Reponer suministros básicos: vasos, papel, jabones, ropa de cama y artículos de baño.

Limpiar alfombras, muebles tapizados y cortinas con aspiradoras o productos especiales.

Quitar el polvo y pulir muebles y equipos.

Mantener los cuartos de servicio y carritos completamente abastecidos y ordenados.

Realizar limpieza profunda en ventanas, paredes, techos y superficies que requieran encerado o pulido.

El puesto puede incluir otras actividades complementarias relacionadas con el servicio de limpieza, siempre dentro de la categoría ocupacional asignada.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Las personas interesadas deben cumplir con una serie de condiciones mínimas para ser consideradas:

Tener al menos 3 meses de experiencia en labores de limpieza.

Ser mayores de 18 años, debido al manejo ocasional de materiales considerados peligrosos.

Presentar comprobante de autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Estar dispuestas a realizar actividades físicas como levantar, empujar, jalar, cargar objetos de hasta 18 kg, caminar, agacharse y mantener el equilibrio.

Contar con disponibilidad para trabajar durante todo el periodo solicitado, incluso si se ajustan los horarios por temporada alta, baja o cambios operativos.

Las personas que cumplen con los requisitos pueden presentar su solicitud mediante dos vías. Checa la vacante en este enlace .

Teléfono: +1 301 723 1207

Correo electrónico: aplicar@ironsureproperties.com

Es importante que la solicitante esté dispuesta a trabajar de forma presencial, cumpla con las habilidades físicas requeridas y cuente con documentación válida para empleo en Estados Unidos.