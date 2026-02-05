Una empresa de viveros en Estados Unidos abrió 70 vacantes de tiempo completo para trabajadores extranjeros que deseen laborar en el sector agrícola durante la temporada 2026. De acuerdo con una oferta publicada en Seasonal Jobs del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la empresa Stokley Nursery, LLC, que opera bajo el nombre comercial Garden Express, busca personal para trabajar en Semmes, Alabama, con un salario de 11.25 dólares por hora.

Fechas de empleo y duración del contrato

El periodo de trabajo está programado para iniciar en febrero de 2026 y concluir el 31 de octubre de 2026, por lo que los interesados deberán estar disponibles durante todo ese lapso. La empresa especifica que se trata de empleo de tiempo completo, con una carga de 56 horas semanales.

Tipo de trabajo ofrecido en el vivero

Las labores se desarrollarán principalmente en viveros e invernaderos, con el manejo de plantas ornamentales, frutales, arbustos, árboles y hierbas en contenedores. Entre las funciones destacan la plantación, trasplante, riego, fertilización, poda y cuidado general de las plantas, además de actividades como deshierbe, etiquetado, carga y descarga de macetas, y preparación de áreas de cultivo.

Parte del trabajo también incluye clasificar, seleccionar y empacar plantas para su envío al mercado, así como la inspección visual para detectar plagas o enfermedades. De manera complementaria, los trabajadores podrán operar tractores, vehículos y equipo de vivero, además de realizar tareas de limpieza, mantenimiento general del invernadero y control de clima y heladas.

Ritmo de trabajo y condiciones laborales

La empresa advierte que durante la temporada alta el trabajo puede ser muy rápido y físicamente demandante. Las actividades se realizan al aire libre, en condiciones que pueden ser extremadamente calurosas, frías o húmedas, dependiendo del clima. Además, será necesario levantar y cargar objetos pesados, como bolsas de fertilizante de hasta 22 kilos y macetas de gran tamaño.

El horario habitual es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con un descanso para comer sin goce de sueldo. Sin embargo, el horario puede variar por factores como el clima, la luz solar o las condiciones del cultivo. El empleador puede solicitar horas adicionales o trabajo en días festivos, aunque no es obligatorio aceptarlos.

Requisitos para aplicar

Para postular a estas vacantes se requiere al menos un mes de experiencia comprobable en viveros. También se solicita disposición para realizar actividades físicas intensas, como agacharse, estirarse, empujar, jalar y cargar peso por periodos prolongados. El lugar de trabajo es libre de drogas, por lo que los trabajadores deberán someterse a una prueba antidoping después de ser contratados, misma que será cubierta por el empleador.

La empresa aclara que no está permitido fumar ni usar productos de tabaco dentro de las instalaciones. Asimismo, recomienda que personas con alergias a polen, insectos o productos químicos agrícolas consideren que estas condiciones podrían afectar su desempeño.

Ubicación y datos del empleador

El centro de trabajo se encuentra en 9720-A Moffett Rd, Semmes, Alabama 36575. El empleador es Stokley Nursery, LLC, una empresa dedicada a la producción y comercialización de plantas y productos de vivero.

Cómo postularse a las vacantes

Las personas interesadas en aplicar pueden comunicarse directamente con la empresa a través del número telefónico +1 251 649 2174 o enviar un correo electrónico a brandon@stokleynursery.com. Es recomendable contar con información sobre la experiencia previa en viveros y confirmar disponibilidad para todo el periodo laboral. También puedes ver la vacante en este enlace .

Estas vacantes representan una oportunidad de empleo temporal legal en Estados Unidos para trabajadores con experiencia en el sector agrícola que estén dispuestos a cumplir con las exigencias físicas y horarios del puesto.