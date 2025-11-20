Si tu permiso de trabajo en Estados Unidos (EAD) está por vencer en 2025, hay un requisito clave que no puedes pasar por alto: el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este es el único formulario que permite solicitar la renovación de tu autorización de empleo.

¿Quiénes deben presentar el Formulario I-765?

USCIS indica que “ciertos extranjeros que se encuentran en Estados Unidos pueden presentar el Formulario I-765 para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD)”. Incluso quienes ya tienen autorización para trabajar sin restricciones pueden usarlo para obtener un documento que lo acredite.

Puedes presentar la solicitud en línea creando una cuenta en USCIS o, si lo prefieres, enviar el formulario en papel. Una vez aprobado, USCIS enviará tu tarjeta EAD por correo prioritario del Servicio Postal de Estados Unidos.

Documentos que debes incluir al presentar tu solicitud

Para que tu renovación sea aceptada, USCIS exige:

Copia del EAD actual (frente y reverso).

Prueba de tu estatus migratorio (por ejemplo, aviso de recibo del Formulario I-485, I-589 o evidencia de TPS).

Copia del permiso I-94.

Documento de identidad con foto (pasaporte válido, documento nacional de identidad o tarjeta de residencia).

Dos fotografías recientes tipo pasaporte, fondo blanco, tamaño 2x2 pulgadas. USCIS advierte:

“Recuerde que las fotos que envíe deben estar sin montar y sin retoques. El envío de imágenes montadas o retocadas, retrasará el procesamiento de su solicitud”.

Además, deberás pagar la tarifa correspondiente, que actualmente es $520 dólares, salvo que califiques para una exención.

Recomendaciones para enviar el formulario

No presentes la solicitud más de 180 días antes del vencimiento de tu EAD.

Si tu renovación está pendiente y cumples con los requisitos, podrías recibir una extensión. Desde el 30 de octubre de 2025, USCIS eliminó las prórrogas automáticas, salvo excepciones como TPS.

El director de USCIS, Joseph Edlow, enfatizó: “Trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.Por eso, presenta tu solicitud a tiempo para evitar interrupciones en tu autorización de empleo.

Mantén tu dirección postal actualizada en USCIS y USPS. Si no lo haces, podrías perder tu tarjeta y tener que repetir el trámite pagando nuevamente la tarifa.