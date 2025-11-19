Aunque este fin de semana pasado hubo puente por la conmemoración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, hay miles de estudiantes que se preguntan si este jueves 20 de noviembre habrá clases o no.

¿El 20 de noviembre es día festivo o día hábil en escuelas y trabajos?

Habrá que recordar que como parte de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública cuando un día festivo cae entre semana, este se recorre al lunes previo en el que se aplica la suspensión de clases, como lo fue en este caso que el puente por la Revolución fue del 15 al 17 de noviembre.

Por lo que de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 este jueves 20 de noviembre sí habrá clases en todos los niveles.

Consejo Técnico Escolar: qué alumnos descansan el viernes 28 de noviembre

Para quienes aún tienen dudas sobre si hay otro día de "descanso" adicional este mes resulta que el próximo viernes 28 de noviembre es día de consejo técnico, por lo que los alumnos de nivel básico no se tendrán que presentar a clases ese día, pero los docentes asistirán a sus talleres de capacitación.

¿A qué hora y dónde inicia la marcha y el desfile del 20 de noviembre?

Dado que este jueves es día hábil para los estudiantes y trabajadores habrá que recordar que para este jueves 20 se tiene programada la marcha de la Generación Z y el desfile cívico-militar coordinado por la Secretaría de la Defensa.

En el caso de la protesta, las redes sociales hasta el momento no indican una ruta en específico por la cual para van a avanzar, pero si mencionan los puntos de reunión.

Uno será a las 9:00 de la mañana en la UNAM, aunque no especifican si es en alguna facultad en particular.

También convocan a repetir la marcha del 15 de noviembre, llamando a reunirse nuevamente a las 11:00 de la mañana. En este caso, el punto de encuentro fue el Ángel de la Independencia y avanzó hasta el Zócalo.

Hasta el momento no han revelado si sólo se concentrarán en un punto o avanzarán por las calles del Centro Histórico pese a que podría encontrarse a su paso con el desfile militar.

Por su parte, la Defensa informó que el desfile, que suele destacarse por la presencia de deportistas, dará arranque a las 10:00 de la mañana de la plancha del Zócalo, pero por primera vez en años la ruta cambiará de destino, este llegará al Monumento de la Revolución.