¿Te quedaste fuera de la Pensión Hombres Bienestar? Si aún no recibes este apoyo, no te preocupes, ya que las autoridades anunciaron que abrirán una nueva etapa de registro para todos los hombres que faltaron; te contamos sobre la fecha de la siguiente inscripción, los requisitos y todo lo que necesitas saber. ¡Toma nota!

La Pensión Hombres Bienestar está dirigida para ayudar económicamente a este sector de la población que tiene entre 60 y 64 años y que cuenta con problemas para cubrir sus gastos y necesidades; el gobierno entrega una cantidad bimestral correspondiente a 3 mil pesos.

Es importante que sepas que dicha pensión no se entrega en todo en México, ya que sólo está disponible en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó sobre la fecha en la que se abrirá el nuevo registro para que la soliciten aquellos hombres que aún no reciben el apoyo económico.

¿Cuándo es el próximo registro para la Pensión Hombres de 60 a 64?

De acuerdo con Brugada, el siguiente registro para la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 años se abrirá en 2026, aunque de momento no especificó el mes, se espera que sea durante el primer trimestre del siguiente año.

“Estamos superando la meta de lo que teníamos programado para este programa este año; y quiero informarles que el próximo año, otros 100 mil hombres se incorporarán al programa de Hombres Bienestar, con ello estaremos garantizando que cerca de 200 mil hombres reciban su pensión”, declaró la jefa de Gobierno de la CDMX.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa a la Pensión Bienestar Hombres?

Para solicitar dicha pensión para hombres necesitas cumplir con lo siguiente: