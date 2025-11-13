El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que sus derechohabientes que cuenten con deudas impagables recibirán ayuda a través de un programa que borrará y reestructurará su endeudamiento. ¿Qué necesitan? Haber sacado su crédito antes de 2013 entre otros requisitos; te contamos cuáles son.

Actualmente, miles de mexicanos tienen deudas con el Infonavit que son casi imposibles de pagar (ya que pueden incluso llegar a los millones de pesos); esta situación los pone en grave riesgo económico, ya que no les alcanza para pagar sus mensualidades ni para cubrir los gastos de su hogar.

Debido a esto es que el Infonavit tomó medidas y decidió lanzar un programa para apoyar a todas las personas que tienen créditos y deudas impagables: se trata de Infonavit Solución Integral , el cual tiene la meta de corregir alrededor de 4 millones 900 mil créditos impagables que se han detectado hasta ahora.

¿Qué es Infonavit Solución Integral?

En el portal del organismo explican que el Infonavit Solución Integral funciona si ya pagaste 2.7 veces el monto original de tu crédito o más (sin contar seguros ni comisiones), por lo que tus mensualidades se mantienen fijas y se ajusta la tasa de interés según tu nivel de ingreso.

El gobierno de México informó que se reestructurarán de manera automática las deudas de los derechohabientes. Dicho organismo también precisó que la reducción de deudas es para créditos que fueron otorgados bajo el esquema de Veces Salario Mínimo (VSM), en los cuales el monto de pago incrementaba cada año.

¿Cómo reducir la deuda de tu crédito y pagar menos por tu casa?

El Infonavit mencionó que los derechohabientes no tienen que hacer un trámite extra para ingresar a este programa de Solución Integral, ya que únicamente deben mantener su crédito vigente, ya que se les incluye de manera automática e inmediata.

De igual forma, las autoridades recomendaron a las personas que mantengan actualizados sus datos de contacto como teléfono y correo electrónico, esto para que puedan recibir de manera oportuna los mensajes que se les hará llegar.