Si vives en el Estado de México, eres madre de familia y quieres recibir una pensión de parte del gobierno, esta es tu oportunidad para solicitarla: las autoridades lanzaron una convocatoria de un nuevo apoyo económico que entrega 24 mil pesos. Solamente tienes que cumplir con la documentación solicitada y con los requisitos. ¡Aquí te contamos todos los detalles de este programa social!

En el Edomex, la Secretaría de Bienestar entrega varios apoyos económicos a diversos sectores de la población, principalmente a adultos mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad; en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado (DIFEM), dicha secretaría acaba de lanzar un apoyo destinado para madres, pero también para padres.

Para acceder a dicho programa, las personas interesadas deberán realizar el proceso de registro y presentar todos los requisitos señalados en la convocatoria que compartieron a través de redes sociales.

¿Qué Apoyo Bienestar da pago de 24 mil pesos en el Edomex?

El DIFEM abrió la convocatoria del Programa de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en estado de Orfandad por Covid-19 que fue creado para salvaguardar los derechos alimentarios de las personas menores de 18 años en condición de orfandad debido a dicho padecimiento.

Los niños y las niñas que deseen inscribirse en dicho programa social deberán residir en el Edomex, ser menores de 18 años, encontrarse en situación de orfandad del padre, madre o ambos o persona tutora por Covid-19

Requisitos para registrarte al nuevo apoyo Edomex de 24 mil pesos

Las madres o padres de familia, así como los tutores responsables de los niños en situación de orfandad deberán presentar los siguientes requisitos para recibir el pago que es de 2 mil pesos y que se entrega hasta por un máximo de 12 ocasiones (24 mil pesos en total):

Llenar el formato de registro.

INE

CURP

Copia del acta de defunción del padre, madre o persona tutora en el que se especifique que la causa de fallecimiento fue por Covid-19

Documento que acredite la tutoría, guardia o custodia del niño o niña

Copia del acta de nacimiento y CURP del menor beneficiario.

Presentar certificado de discapacidad de la niña o niño en caso de ser necesario.

Paso a paso para registrarte a apoyo de 24 mil pesos en Edomex

Para pedir este apoyo económico hay dos modalidades de registro:

Paso 1 . En línea, en la que los solicitantes hace su registro en la página https://difem.edomex.gob.mx/