¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar? Si es así, es muy importante que te enteres sobre la suspensión de pagos que habrá en noviembre para adultos mayores; las autoridades dieron a conocer que un día de este mes NO se depositará la ayuda económica, por lo que los pensionados tendrán que esperar más tiempo para que les llegue su dinero. ¿Cuándo es y a quiénes afectará? Te contamos.

Apenas se dio a conocer el calendario de pagos del último bimestre de la Pensión Bienestar 2025; con este depósito se cierra la entrega de ayudas del año en curso y se reanudarán hasta el 2026, por lo que es fundamental que los beneficiarios planeen su presupuesto y sepan en qué van a gastar su dinero.

La Secretaría de Bienestar informó que del 3 al 27 de noviembre se llevará a cabo el pago de las pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre noviembre–diciembre; además, indicó que los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de la persona derechohabiente.

Sin embargo, tras revelar su calendario, se dio a conocer que un día de noviembre se suspenderán los pagos, por lo que en esa fecha NO se depositará el dinero, lo que podría hacer que algunos pensionados esperen más días para cobrar e ir al Banco del Bienestar.

¿Qué día de noviembre NO pagan la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario dado a conocer, el 17 de noviembre se suspenden los pagos de la Pensión Bienestar debido a que es día de descanso oficial obligatorio en conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿A qué pensionados suspenderán el pago de la Pensión Bienestar el 17 de noviembre?

Los beneficiarios de estos programas no recibirán pago el próximo lunes 17 de noviembre:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Quiénes reciben pago de la Pensión Bienestar del 6 al 10 de noviembre?

Los pensionados que reciben sus depósitos del 6 al 10 de noviembre son:

-Letra C: 6 de noviembre.

-Letras: D, E, F: 7 de noviembre.

-Letra G: 10 de noviembre.