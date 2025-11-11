¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar y tu primer apellido comienza con la letra M o R? Si es así, podrías recibir tu pago en dos días. ¿Por qué? Te explicamos lo que sucede en estos casos y cuál es el motivo oficial que han señalado las autoridades para que se proceda de esta forma; además, te compartimos las fechas en la que te caerá tu dinero. ¡No te pierdas esta información!

El pago de la Pensión Bienestar continúa llegando para todos los beneficiarios de este apoyo económico que entrega el gobierno de México. Recientemente, las autoridades dieron a conocer el calendario oficial de depósitos para todas las personas que se encuentran inscritas en alguno de los cuatro programas a los que se le entregarán su dinero correspondiente al último pago del 2025.

Se trata de la Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Para estos pensionados ya has fechas de pago, sin embargo, en algunos casos el pago no se entrega en un solo día, sino en dos, por lo que es muy importante que te enteres de las fechas y de la razón por la que se lleva a cabo así el depósito, esto para que no te preocupes.

¿Por qué los pensionados de la Pensión Bienestar con apellidos con M y R reciben el pago en dos días?

En el calendario de pagos del último bimestre de la Pensión Bienestar está programado que algunas letras reciban el dinero hasta en dos días, tal es el caso de la M y la R; esto se debe a que se espera que haya una gran cantidad de beneficiarios que tengan apellidos que empiecen con dichas letras, tales como Morales, Ramírez, Martínez o Reyes.

Fecha de pago pensión Bienestar para apellidos con letra M

Según lo informado por los Programas para el Bienestar, los beneficiarios cuyo apellido paterno comience con M recibirán su dinero el viernes 14 o el martes 18 de noviembre.

Fecha de pago pensión Bienestar para apellidos con letra R

Por su parte, los pensionados cuya primera letra de su apellido sea la R cobrarán el viernes 21 o el lunes 24 de noviembre.