Millones de alumnos y padres de familia de todo México tendrán próximamente varios días de vacaciones: la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó el Megapuente que algunos estudiantes disfrutarán desde el próximo viernes. Checa el calendario, los días que no habrá clases y por qué, para que planees todo lo que vas a hacer en este fin de semana largo.

Antes de las vacaciones de fin de año (o vacaciones de invierno como también se les llama), los estudiantes de todo el país podrán disfrutar de varios días de descanso; en este mes de noviembre se esperan al menos dos puentes, uno de estos es el que sucederá en los próximos días.

De acuerdo con el calendario de la SEP, hay un megapuente que será el penúltimo del año, previo a las vacaciones y a la pausa que se le pondrá a las clases debido a la celebración de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuándo es el siguiente puente de noviembre?

Según lo dado a conocer, el siguiente Megapuente sucedería por la conmemoración de la Revolución Mexicana; para que sea fin de semana largo, dicha celebración se pasa del 20 al 17 de noviembre, por lo que el puente sería del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.

¿Hay clases el 14 de noviembre según la SEP?

Algunos padres de familia tienen dudas sobre si el 14 de noviembre habrá clases en las escuelas de sus hijos ya que ese día está marcado en el calendario de la SEP como “Registro de calificaciones”.

Si bien, ciertos planteles educativos sí suspenden las clases para llevar a cabo este proceso, es importante que preguntes directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija para confirmar sí habrá actividades para los niños y jóvenes.

¿Hay puente en diciembre?

No, en diciembre ya no hay días de descanso ni suspensión de clases, debido a que en dicho mes comenzarán las vacaciones de invierno.

Fecha del último Megapuente del 2025

De acuerdo con el calendario de la SEP, el último puente sería el del 28 al 30 de noviembre; ese viernes no hay clases debido a que se llevará a cabo Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.