La ciudad de Chicago se prepara para recibir la temporada navideña con uno de sus eventos más esperados: el Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile, que este 2025 celebra su 34ª edición con una jornada llena de magia, luces y entretenimiento para toda la familia.

Este tradicional festival, considerado por muchos como el inicio oficial de las fiestas en la ciudad, se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre. "La temporada navideña en Chicago siempre es una época emocionante", señala el comunicado oficial de Choose Chicago, y este evento lo demuestra con creces.

Actividades del Festival de Luces Wintrust Magnificent

Las celebraciones comienzan a las 11:00 a.m. con el Lights Festival Lane en Pioneer Court (401 N. Michigan Ave.), donde los asistentes podrán disfrutar de actividades gratuitas como:

Fotos con Santa Claus.

Espectáculos en vivo.

Dulces navideños.

Juegos y entretenimiento para niños.

Este espacio interactivo estará abierto hasta las 4:00 p.m., ofreciendo una experiencia festiva para todas las edades.

El gran desfile de luces

A partir de las 5:30 p.m., la Avenida Michigan se transforma en un espectáculo de luces con el desfile nocturno, que ilumina más de 200 árboles con más de un millón de luces. Encabezado por Mickey y Minnie Mouse como grandes mariscales, el desfile incluye:

Carrozas navideñas brillantes.

Globos gigantes de helio con personajes clásicos.

Bandas musicales de todo el país.

Actuaciones de artistas locales y nacionales.

La esperada aparición de Santa en la carroza final.

El recorrido comienza en Oak Street y finaliza en Wacker Drive, justo después del puente DuSable, donde a las 7:15 p.m. se lanzará un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Chicago.

Cómo llegar y recomendaciones

Se recomienda utilizar el transporte público debido a los cierres de calles. La línea roja del CTA y las estaciones Grand, Lake y Chicago son opciones cercanas. También hay varias líneas de autobús disponibles, aunque algunas rutas se verán afectadas por el desfile.

Si decides ir en coche, ten en cuenta que North Michigan Avenue estará cerrada desde las 3:30 p.m., y el puente DuSable desde las 3:00 p.m.

¿Dónde comer cerca del desfile?

Para quienes deseen complementar la experiencia con una buena comida, estos son algunos de los restaurantes familiares recomendados cerca del recorrido:

Lou Malnati’s Pizzeria.

Harry Caray’s Seventh Inning Stretch.

Sweetwater Tavern and Grille.

Gino’s East.

Gordon Ramsay Burger.

Eataly.

Giordano’s.

The Walnut Room.

¿Dónde ver el desfile ?

El desfile será transmitido por ABC 7 Chicago el domingo 23 de noviembre a las 6:00 p.m., y estará disponible bajo demanda durante toda la temporada navideña.

El Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile es una celebración que une a la comunidad, enciende el espíritu navideño y convierte a Chicago en un destino mágico para comenzar las fiestas.