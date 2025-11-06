Tras el anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre la reducción del flujo de tráfico aéreo a partir de este 7 de noviembre por el cierre de gobierno de Estados Unidos, tanto pasajeros nacionales como internacionales han empezado a preocuparse por las demoras o cancelaciones que puedan impactar sus viajes.

Entre las aerolíneas más afectadas que cubren amplias rutas del país están American Airlines y Delta Airlines, quienes han anunciado medidas ante esta contingencia.

A más de 36 días de la suspensión de los departamentos y agencias estadounidenses, las autoridades aeroportuarias informaron que esto provocó la reducción de personal y suspensión de pago a los controladores aéreos que han continuado trabajando bajo presión.

Ante ello, toda aquella persona que busque volar dentro, fuera o hacia Estados Unidos debe de consultar su vuelo en la aerolínea donde compró su boleto.

De acuerdo con la información emitida por las aerolíneas que siguen laborando esta es la forma en que un pasajero puede conocer el estatus de su vuelo.

¿Cómo revisar estatus de mi vuelo en American Airlines?

En el caso de América Airlines conoce si tu vuelo está demorado, va a tiempo o está cancelado de esta manera:

Ingresa a la página http://aa.com Selecciona la pestaña "Estado de Vuelo" Llena los datos de la casilla "Salir de" Escribe en el recuadro "Llegar a" Selecciona la fecha Da clik en "Buscar vuelo" En seguida aparece una lista de los vuelos programados, encuentra el tuyo y selecciona "Verificar estado"

American Airlines emitió un comunicado en que garantizó a sus pasajeros que dado el contexto político "los clientes cuyos vuelos se cancelen por cualquier motivo podrán cambiar su vuelo o solicitar un reembolso, sin ninguna penalización".

Además, los exhortó a estar pendientes de su vuelo a través de la aplicación móvil donde pueden activar alertas y estar pendiente en tiempo real del estatus.

¿Cómo revisar estatus de mi vuelo en Delta Airlines?

Los usuarios de Delta Airlines también podrán revisar sus viajes que podrán ser afectados con las nuevas indicaciones de la FAA.

Te decimos como revisarlos:

Ingresa al portal de Delta Airlines Escribe la fecha de salida Podrás escoger si consultar el estatus del vuelo por número o por ruta Luego da click en el botón rojo Se despliega el itinerario de vuelos Al ubicar tu próximo viaje puedes seleccionar "Recibir notificaciones" Aparece un recuadro en el debes elegir entre notificación de "salida" o "llegada" Puedes elegir si recibir la alerta por correo electrónico o por mensaje de texto

Cabe recordar que la reducción del tráfico aéreo en Estados Unidos afecta a los 40 principales aeropuertos del país, creando un impacto tanto en las empresas que brindan el servicio de viaje, como las mismas terminales y usuarios.

Entre los aeropuertos afectados están los ubicados en: