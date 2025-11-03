Los retrasos en los vuelos continuaron en los aeropuertos de Estados Unidos el domingo debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, mientras el cierre del gobierno entraba en su segundo mes. El aeropuerto de Newark en Nueva Jersey experimentó retrasos de dos a tres horas.

La oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York avisó en la red social X que los retrasos en Newark a menudo se extienden a los otros aeropuertos de la región.

Los viajeros que vuelan hacia, desde o a través de Nueva York "deberían esperar cambios en los horarios, retenciones en las puertas y conexiones perdidas. Cualquiera que vuele hoy debería verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y prever esperas más largas", agregó la publicación en redes sociales.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth y el Aeropuerto O'Hare de Chicago también experimentaban docenas de retrasos y una o dos cancelaciones, junto con los principales aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami, según el sitio web FlightAware.

Hasta la noche del domingo, FlightAware informó que había 4,295 retrasos y 557 cancelaciones de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos, no todos relacionados con la escasez de controladores. En julio, antes del cierre gubernamental, aproximadamente el 69% de los vuelos estaban a tiempo y el 2,5% fueron cancelados.

El secretario de Transporte Sean Duffy ha estado advirtiendo que los viajeros comenzarán a ver más interrupciones en los vuelos a medida que los controladores pasen más tiempo sin recibir un cheque de pago.

"Trabajamos horas extras para asegurarnos de que el sistema sea seguro. Y reduciremos el tráfico, verán retrasos, cancelaremos vuelos para asegurarnos de que el sistema sea seguro", declaró Duffy el domingo en el programa "Face the Nation with Margaret Brennan" de la cadena CBS.

Añadió que no planea despedir a los controladores de tráfico aéreo que no se presenten a trabajar.

"Son gente que está tomando decisiones para alimentar a sus familias, no voy a despedir a los controladores de tráfico aéreo", indicó Duffy. "Necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan un cheque de pago. No necesitan ser despedidos".

Previamente en octubre, Duffy había advertido a los controladores de tráfico aéreo que habían llamado para reportarse enfermos en lugar de trabajar sin recibir un cheque de pago que corrían el riesgo de ser despedidos. Incluso un pequeño número de controladores que no se presentan a trabajar está causando problemas, porque la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tiene una escasez crítica de ellos.

La FAA señaló el viernes en la red social X que casi 13,000 controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin paga durante semanas.

La escasez de personal puede ocurrir tanto en los centros de control regionales que gestionan a varios aeropuertos como en las torres de control individuales de los aeropuertos, pero no siempre conducen a interrupciones en los vuelos. Según la firma de análisis de aviación Cirium, los datos de vuelos mostraron un sólido rendimiento de puntualidad en la mayoría de los principales aeropuertos de Estados Unidos durante octubre, a pesar de ciertos problemas de personal a lo largo del mes.

Antes del cierre gubernamental, la FAA ya estaba lidiando con una escasez de larga data de unos 3,000 controladores de tráfico aéreo.