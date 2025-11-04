Medios de Estados Unidos reportan que han recibido informes sobre una explosión masiva, y por consiguiente un incendio, luego de que, presuntamente, se estrellara un avión de carga de UPS Airlines, cerca del aeropuerto internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.

La policía de Louisville y otras agencias están respondiendo a reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane.

De acuerdo con reportes preliminares hay personas heridas. El aeropuerto permanece cerrado a vuelos de llegada y salida.

El vuelo siniestrado sería el UPS2976, un McDonnell Douglas MD-11.

En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y además han adelantado que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de 5 millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.