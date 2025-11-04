TE RECOMENDAMOS

El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que el presidente de Estados Unidos, "es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

Así lo adelantaron este martes en sus canales de YouTube el futbolista y el periodista, quienes publicaron una primera parte del encuentro y añadieron un adelanto de lo que podrá verse en la parte dos, cuya fecha de emisión aún no se ha confirmado.

Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa: "Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz".

Y Ronaldo respondió en la entrevista: "Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo".

Según el pequeño adelanto, en la parte dos el jugador del Al Nassr saudí rememorará su pasado y hablará sobre la muerte de su compañero de la selección Diogo Jota, quien falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano en una carretera española.

También reflexionará sobre el próximo Mundial, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y lo que supondrá para su carrera.

En la primera parte de la entrevista Cristiano confesó que su retirada del fútbol será "pronto" y que será "dura" para él, así como también recordó su paso por el Manchester United y dio algunos detalles sobre su reciente compromiso con la influyente y modelo hispano-argentina su pareja desde hace casi una década.

