Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, respondió a quienes se cuestionan si será ella la nueva alcaldesa.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva durante su programa de radio de este martes se pusieron en contacto con ella, quien le dijo que por el momento no dará declaraciones sobre la posibilidad de que en algunas semanas asuma el puesto vacante que dejó su esposo.

Cabe destacar que, a tres días del asesinato del alcalde de Uruapan, según medios locales, el nombre de Grecia Quiroz, quien se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF municipal y acompañaba a Carlos Manzo en varios eventos públicos, está siendo el más señalado para asumir las funciones.

Sin embargo, para que eso pueda suceder se tiene que seguir un proceso legal que tiene que ser aprobado por los diputados locales.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de Michoacán, el Congreso está facultado para designar a un presidente municipal cuando se reporte la falta definitiva del funcionario.

Para ello, según el artículo 50 de Ley Orgánica Municipal, en el caso de que la ausencia del alcalde es mayor de 15 sin exceder de 60 días:

"El presidente municipal debe recabar previamente el permiso del Ayuntamiento y será suplido por el síndico como encargado del despacho, con todas las atribuciones que las disposiciones constitucionales, legales y administrativas dispongan para el presidente municipal", bajo este argumento la síndica Hilda Flor del Campo Maldonado Medina podría ser quien sustituya a Carlos Manzo.

También se considera que en el caso de registrarse la ausencia del presidente municipal mayor a 60 días:

"El Ayuntamiento notificará al Congreso, quien valorará la fundamentación y motivación de la causa, en cuyo caso nombrará un presidente municipal provisional, en caso contrario decretará la ausencia definitiva.

"En casos de ausencia definitiva conocerá el Congreso, quien designará a quien deba sustituirlo, respetando su origen partidista".

Hasta el momento, tanto el Congreso de Michoacán, el Ayuntamiento o Grecia Quiroz no ha emitido algún pronunciamiento oficial sobre el tema.

El pasado domingo, Quiroz le dedicó un mensaje de despedida a su esposo en el que exaltó su lucha social y política, además, agradeció el respaldo que recibió de ella y Carlos Manzo recibieron de ciudadanía por lo que garantizó que mantendrá su legado.

"Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos escuchando junto con el Movimiento del Sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños", aseveró.