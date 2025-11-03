TE RECOMENDAMOS
Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el exalcalde Zinapécuaro, Alejandro Correa, fue reportado como desaparecido durante la madrugada del 2 de noviembre.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió este domingo una ficha de búsqueda para localizar al exfuncionario, quien fue "visto por última vez en Tierras Coloradas" en el municipio de Ciudad de Hidalgo.
Se informó que desde las 2:00 de la mañana de ayer se desconoce el paradero de Alejandro Correa "por lo que se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito".
El hombre de 41 años ejerció como presidente municipal de Zinapécuaro de 2018 al 2021.
Cabe mencionar que horas más tarde de difundirse la noticia del asesinato de Carlos Manzo, en redes sociales se viralizó un video en el supuestamente Correa lanza un mensaje a las autoridades.
"Están matando a los que alzan la voz por la justicia", sentenció.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, como señas particulares Alejandro Correa tiene:
- Cicatriz entre la nariz y el parpado derecho
- Cicatriz en la ceja derecha
- Tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda: "Mamá"
- Otro más en el brazo derecho: "No temas porque yo estoy contigo: Isaías 41:10"
- Uno más de ave fénix en la cadera del lado derecho
- Otro tatuaje en el pecho: "Todo lo puedo en Cristo"
