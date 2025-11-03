La esposa del presidente municipal Carlos Manzo, Grecia Ortiz, envió un mensaje a la familia de uno de los responsables del asesinato del edil ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán.

Durante las exequias en honor de Manzo realizadas ayer, su viuda reconoció la lucha social y política de su esposo, por lo que se dirigió a la familia del presunto atacante abatido.

"No sólo murió él, murieron dos que al final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizás si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, le hubiera dado cariño, le hubiera guiado por ese buen camino, quizá ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos .

"Hoy les digo a todos los que están aquí, eduquen a sus hijos. Ámenlos y si van por el mal camino, cuestiónenlos, corríjanlos y si es necesario que los metan a la cárcel ustedes mismos " , dijo Grecia Ortiz.

Asimismo, la esposa de Carlos Manzo afirmó que la lucha social para lograr la paz en Uruapan no terminará con su muerte.

"Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes", afirmó.

😢 El discurso de la esposa de CARLOS MANZO que ha conmovido a todos.



“Apagaron su voz, no su lucha”: GRECIA QUIROZ. pic.twitter.com/8S3EpPzrtq — Cuna de Grillos (@cunadegrillos) November 3, 2025

¿Qué sucedió la noche del 1 de noviembre en Uruapan?

Cabe destacar que en un comunicado emitido el domingo pasado, la fiscalía general de Michoacán informó durante el ataque ocurrido la noche del 1 de noviembre personal de seguridad de Manzo Rodríguez repelió la agresión.

Dos personas fueron detenidas y una más abatida, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

El ataque con arma de fuego contra el presidente municipal de Uruapan ocurrió cerca de las 8:15 de la noche durante un evento público con motivo del Día de Muertos, donde el regidor Víctor Hugo de la Cruz también resultó herido.

Carlos Manzo fue llevado a un hospital local y cerca de las 8:50 de la noche se confirmó su deceso.

Asimismo, notificó que el estado de salud del regidor estaba fuera de peligro.

Como parte de las primeras investigaciones dieron a conocer que en el lugar se encontró un arma .9mm y siete casquillos.

¿Quién es Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan?

De acuerdo con reportes de medios locales, Carlos Manzo, de 40 años de edad, desde que fue diputado federal (2021-2024) por el partido de Morena, habló públicamente sobre combatir frontalmente al crimen organizado que tenía años azotando Uruapan y solicitó apoyo del gobierno federal y estatal.

Luego en febrero de 2024, al solicitar licencia para buscar la candidatura por la presidencia municipal de su localidad, decidió subirse a la contienda como candidato independiente abanderando la lucha contra los criminales que extorsionaban a los productores de la región.

Así fue que, tras ganar las elecciones, en septiembre del año pasado asumió la alcaldía donde continuó con su lucha abierta contra las bandas delictivas.