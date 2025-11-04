En medio de la controversia con su familia, Emiliano Aguilar debutó con éxito en género regional mexicano con un cover de Lamberto Quintero que está rompiendo con toda expectativa en internet.

El hijo mayor de Pepe Aguilar colaboró con Los Empolvados de la Banda para hacer realidad este cover, que a un par de días de haber sido estrenado en YouTube, lleva más de 340 mil visualizaciones.

A través de sus redes sociales, Emiliano ha agradecido a sus fanáticos por el apoyo que le han dado, nos sólo reproduciendo su música, sino empujándolo al éxito a pesar de los problemas familiares en los que se encuentra justo ahora, entre dimes y diretes con Pepe Aguilar y el desaire que le hizo la organización de los premios Billboard, donde fue ignorado presuntamente por influencia de su padre.

Luego de que se hiciera viral el nuevo trabajo musical de Emiliano, los fanáticos aseguraron que heredó el talento de su abuelo Antonio Aguilar y que, sin esfuerzos, puede cantar con la misma voz y el mismo rango vocal.

“Emiliano debería hacer un disco dedicado a su abuelo. Tiene talento de sobra”, “¿Estamos todos aquí por Emiliano?”, “Argentina, team Cazzu apoya a Emiliano”, “Apoyando al único de los Aguilar que vale la pena. Estamos contigo, Emi”, son algunos de los comentarios que circulan en torno al corrido.

Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto, por el contrario, en redes sociales ha estado activo compartiendo imágenes de su hijo Leonardo en el Campeonato Nacional Charro 2025, llevado a cabo en el rancho El Soyate, que es de su propiedad.

Ángela Aguilar prepara el inicio de su gira y reflexiona sobre abandonar la música

Por su parte Ángela Aguilar ha estado activa en redes sociales promoviendo su gira Libre Corazón por Estados Unidos, que iniciará el próximo 6 de noviembre en Irvin, Texas.

En un video compartido en sus stories, la menor de los Aguilar habló sobre su carrera musical y su vida personal, señalando que ha pensado en abandonar la música en medio de la interminable polémica que protagoniza de forma mediática con su familia y su esposo Christian Nodal desde hace más de un año.

“No les miento que mil veces he querido abandonar el camino forjado generaciones atrás, y es justo donde encuentro la fuerza de continuar”, reflexionó.

Ángela comenzará su gira por Estados Unidos con conflictos en las ventas de sus boletos. A días de que arranque en Texas, la mayoría de los establecimientos todavía muestran disponibilidad de lugares. Cabe destacar que el inicio de la gira se retrasó después de algunas cancelaciones.