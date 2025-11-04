Eiza González se robó la atención de propios y extraños durante su debut en la gala de los premios CFDA 2025, llevados a cabo en Nueva York. Y es que apareció en el evento de la mano del diseñador de Carolina Herrera, Wes Gordon.

A su paso frente a las cámaras, la actriz deslumbró con un impresionante vestido rojo de dicha marca de lujo, diseñado con falda de tubo larga, mangas cortas bombachas, recortes en los costados del torso y un revelador escote en V.

Al look le sumó un par de sandalias plateadas con tacón de aguja, un clutch rojo con cierre dorado, además de un brazalete también rojo y pendientes de diamantes.

Lució su cabellera color chocolate peinado en mechones lacios con raya de lado. Por su parte, su rostro se mostró definido por maquillaje que le dio efecto de porcelana, con labial rosa baby, blush bronceado, un fino delineado completo negro que profundizó su mirada, así como sombras ahumadas.

El pasado 3 de noviembre, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York fue el escenario de los Premios CFDA de la Moda 2025, un exclusivo evento que celebra la excelencia en el diseño de moda y accesorios de Estados Unidos.

La alfombra roja brilló con la presencia de celebridades de alto perfil, además de Eiza González, como Rihanna, A$AP Rocky, Nina Dobrev, Lily Allen, Dove Cameron, Ashley Graham, Barbara Palvin, Naomi Watts y Donatella Versace, por mencionar algunos nombres.

Durante su paso frente a la prensa, Eiza González reveló que pronto estrenará la nueva temporada de la serie 3 Body Problem, que lanzó con éxito en 2024 en Netflix y en la que actúa junto a Jovan Adepo, Benedict Wong, Liam Cunningham y Marlo Kelly.

Eiza González arrasa en los premios CFDA 2025 con impresionante look de Carolina Herrera. Foto: AP

Si bien no dio fechas de estreno, la actriz mexicana le dijo a Instyler que sería “probablemente pronto” y bromeó con que la serie se estrenaría en los siguientes 24 meses. Luego de estas declaraciones, los fanáticos le urgieron que estrene pronto la segunda temporada de la serie de drama.

Además de estar enfocada en su carrera como actriz y sus múltiples proyectos, Eiza recientemente volvió a colaborar con la firma de lujo David Yurman para ser la modelo principal de su reciente campaña publicitaria y embajadora de la marca en redes sociales.

La marca de lujo dijo en redes sociales que Eiza participa en su campaña por segunda ocasión consecutiva para promover la colección de Navidad; el año pasado, la celebridad firmó un contrato de publicidad con Yuman como modelo de la exclusiva joyería.

“Estoy emocionada de finalmente compartir la nueva campaña navideña de @DavidYurma, una celebración de momentos significativos y los regalos que guardan esos recuerdos”, escribió Eiza en sus redes sociales.