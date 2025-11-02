Salma Hayek acaparó la atención de propios y extraños durante su reciente asistencia a la Gala de Arte y Cine LACMA 2025, llevada a cabo en Los Ángeles... Y es que desfiló frente a las cámaras junto a su marido François-Henri Pinault luciendo un impresionante vestido bustier de Gucci.

La actriz fue vista derrochando glamour y lujo, ataviada con un maxivestido verde manzana, confeccionado con lentejuelas brillantes y diseñado con manga acampanada, ajuste sobre el torso, falda larga y un pronunciado escote en V.

Al lujoso atuendo le sumó un collar de diamantes incrustados en forma de flores, que también presentó un rubí en el centro de la pieza. Agregó pendientes del mismo estilo, varios anillos con piedras preciosas, así como un clutch negro y un par de zapatillas de tacón alto.

La actriz de Eternals dejó suelto su cabello negro, con mechones ligeramente ondulados de forma natural, mientras su rostro se lució con maquillaje en tonalidades bronceadas, con sombras marrones en los párpados y labial nude.

A la celebridad mexicana se le unieron otras figuras de alto perfil de Hollywood, incluidos nombres como Demi Lovato, Doja Cat, Demi Moore, Paris Hilton, Cynthia Erivo, Emma Roberts, y Elle Fanning, por mencionar algunos.

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, ha conquistado Hollywood en los últimos años, luego de su participación estelar en la película nominada al Óscar Frida y de otros proyectos de la década de los 90 como Del Crepúsculo al Amanecer.

Salma Hayek se roba los suspiros en la Gala de Arte y Cine LACMA con glamoroso vestido bustier. Foto: AP

Durante los últimos meses, la estrella de Black Mirror ha estado ocupada con su reciente proyecto cinematográfico, la película Sacrifice, protagonizada a la par por Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel y John Malkovich.

De acuerdo con la sinopsis, la trama del filme trata de: "Un evento benéfico repleto de estrellas se convierte en un caos cuando un grupo radical se cuela en él en busca de un artefacto místico relacionado con una antigua profecía".

Salma Hayek y el resto del elenco presentaron la película en una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre pasado.