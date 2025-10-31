La noche más esperada del año de los belifans llegó: Beliween y su anfitriona la cantante y amante del Halloween Belinda sorprendió una vez más con su épico disfraz de terror superando las expectativas.

En sus historias de Instagram, Beli mostró el momento en que se sentó con su equipo para iniciar el makeup espeluznante de este año, generando así una gran curiosidad por descubrir el disfraz que la tenía tan emocionada.

"Mi día favorito del año", se lee entre los videos que publicó la actriz, mostrando pelucas, prostéticos y maquillistas.

Las ganas por ver a Belinda con el disfraz que había preparado para el Beliween 2025 se fueron a tope cuando la cantante subió la lectura de su carta de tarot en la que revelaba detalles de lo que estaba por suceder.

"Cuando esta carta sale, el mensaje es empoderamiento vibrante. Representa a quien ha sido juzgada por su brillo, por ser 'demasiado', pero que entendió que ser mucho es precisamente su don".

Además de que daba una pista de lo que estaba por presentar: "Su aura neón se distorsiona en un verde radiactivo, no es oscuridad, es exceso de energía contenida"

"La Bruja Pop se ha convertido en su forma más indomable, una criatura que podría reírse en un club subterráneo mientras el mundo arde a su alrededor".

¿De qué se disfrazó Belinda para su Beliween de este año?

Entre música y humo Belik salió de una plataforma para revelar que el disfraz elegido para el Beliween 2025 es de: "Lady Gremlin" de nombre "Greta".

Beli recreó el personaje femenino de una de las películas de los 80's en lo que se mezcló el terror con la comedia, "Los Gremlins".

Greta aparece en la "Gremlins 2" vestida de novia y de una forma sexy, como lo hizo la cantante para su fiesta.

Casi irreconocible sus amigos subieron a las redes algunos videos mostrando la transformación no sólo por los prostéticos también por que la cantante se pintó la piel de color verde.

El equipo de "la bruja pop" no dejó ni un detalle al aire cuidaron que tanto el cabello, los tacones, la ropa y hasta las escamas dieran el realismo necesario para impactar a los asistentes como a todos en redes sociales.