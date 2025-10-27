Luego de que Susana Zabaleta informara que robaron en su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, este lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que una de las empleadas fue "víctima de un engaño" conocido como "La Patrona".

Este domingo a través de sus redes sociales, la actriz dijo que no es la primera vez que es víctima de un delito en la ciudad por lo que lamentó que continúe la inseguridad en el país.

"Tengan cuidado, por favor, México no es seguro", sentenció.

¿Cómo robaron en la casa de Susana Zabaleta?

De acuerdo con un video que subió el pasado domingo en sus redes sociales, Susana Zabaleta relató que después de recibir un mensaje inusual decidió llamar a su casa dado que ella está de viaje en el extranjero con su novio, el comediante Ricardo Pérez.

"Me mandó un mensaje alguien raro se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas de mi casa", comentó.

Zabaleta lamentó tener que pasar por una vez más por una situación así. Ya en el pasado había sido víctima de la delincuencia en México.

"No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa y me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar. Como que cuando uno lo roban dice, "Ya, ya", pero esto sigue y sigue y sigue", comentó.

¿Qué dicen las autoridades del robo a la casa de Susana Zabaleta?

Dado a que se ha viralizado el caso en las redes sociales, la SSC en respuesta a uno de los tantos videos publicó una tarjeta informativa en la que aseguran que ya tienen conocimiento del robo a la casa de Susana Zabaleta.

Detallaron que el inmueble se ubica en la alcaldía Álvaro Obregón y que fue la afectada quien les informó que su trabajadora "fue víctima de un engaño, a través de una llamada telefónica" la cual derivó en que entregara varias de sus pertenencias a otras personas.

La SSC dijo que el asalto fue "cometido bajo el engaño conocido como 'La Patrona'".

Ante ello, aseguraron que iniciaron con las investigaciones correspondientes.