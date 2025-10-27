Este lunes 27 de septiembre trascendió que el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue arrestado en Miami, Florida, Estados Unidos, quien había estado prófugo de la justicia mexicana desde 2021.

De acuerdo con una ficha oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el sospechoso se encuentra detenido en el centro de procesamiento Krome North SPC de Florida.

Al parecer el arrestado responde a un asunto de migración en Estados Unidos y no a la serie de delitos que se le imputan desde hace varios años en México y por los que huyó al extranjero con su familia.

¿Qué delitos cometió Víctor Álvarez Puga?

En enero de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una búsqueda internacional en 194 países contra el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, a quienes se les imputan delitos de desvío de fondos, bienes y recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.

En su momento, los informes de estos delitos acapararon la atención mediática dado que la autoridad federal reveló que el monto involucrado en todas las operaciones ilícitas investigadas y vinculadas a dichas figuras públicas ascendía a 2 mil 500 millones de pesos.

Las investigaciones que se realizaron revelaron la implicación de otras personas, además de Álvarez Puga y Gomez Mont, en una red de operaciones simuladas, que presuntamente estas operaciones estaban diseñadas para facilitar la evasión de impuestos y el desvío de recursos públicos. Las compañías involucradas habrían sido utilizadas para disfrazar transacciones y justificar movimientos financieros ilegales.

Para esclarecer los hechos, las autoridades emitieron órdenes de aprehensión contra la pareja, mientras que Interpol activó una ficha roja para su búsqueda internacional; sin embargo, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga se dieron a la fuga cuatro meses antes de que la FGR hiciera público su modus operandi y se realizarán las primeras acusaciones formales.

Entre los cargos que enfrentan se incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.