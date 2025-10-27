Avi Loeb, el experto de la Universidad de Harvard que ha seguido de cerca al cometa 3I//ATLAS y ha emitido polémicas teorías sobre su origen y naturaleza hasta el punto de afirmar que es una nave extraterrestre, ha emitido nuevas declaraciones sobre la trayectoria del objeto interestelar 3I/ATLAS. Según Loeb, existe una posibilidad de que este objeto se acerque a la Tierra próximamente.

El astrofísico, que asegura que el objeto es en realidad una nave controlada por tecnología no humana y no un cometa como lo han catalogado las principales agencias espaciales como la NASA o la ESA, advierte que podría ser proyectado hacia la Tierra tras pasar cerca del Sol, pero ¿qué significa esto? ¿la Tierra corre peligro de ser colisionada?

Según declaró el científico, el cometa podría aprovechar su paso cerca del Sol y su trayectoria por la parte trasera para acercarse a la Tierra en una técnica de aceleración conocida como “maniobra de Oberth”, que utilizaría la gravedad del Sol para alterar su curso y velocidad hacia nosotros.

Esta técnica es utilizada por naves espaciales cerca de cuerpos masivos espaciales, como el Sol o algún planeta, para ganar impulso y eficiencia energética al encender sus motores cuando se encuentra en el punto más cercano a dicho cuerpo masivo sin la necesidad de más combustible.

El 29 de octubre, durante su perihelio (el punto más cercano al Sol), el 3I/ATLAS recibirá una exposición solar de más de 33 gigavatios. Esta cantidad de energía representa casi un tercio de la producción combinada de todas las centrales nucleares en Estados Unidos. Loeb sugiere que, si se tratara de una nave artificial o nodriza, esta energía podría ser aprovechada para sistemas avanzados sin que su presencia sea detectable, explica el astrofísico.

“Hasta el momento, lo más probable es que 3I/ATLAS sea un cometa natural. Sin embargo, la remota posibilidad de una maniobra de Oberth debe considerarse seriamente como un evento de cisne negro con una probabilidad baja, debido a sus enormes implicaciones para la humanidad”, apunta el experto en su blog.

¿Cuándo el 3I/ATLAS se acercaría a la Tierra?

La fecha clave del posible acercamiento del cometa a la Tierra sería el 19 de diciembre de 2025. Según sus cálculos, el cometa o lo que resulte ser el objeto interestelar, se acercará a nosotros lo suficiente para ser monitoreado, pero no interceptado por tecnología humana.

Hasta el momento no hay datos científicos de que el objeto interestelar vaya a colisionar contra la Tierra y que la vida humana corra peligro inminente.