El misterio que rodea al denominado cometa 3I/ATLAS crece y comienza a generar desconcierto entre los expertos y el público en general, esto debido a que en las últimas horas desarrolló una cola, la cual presuntamente podría ser señal de una posible “maniobra extraterrestre” así lo dio a conocer el científico de Harvard, Avi Loeb, a través de una publicación.
Continúa el misterio y se producen más dudas sobre el cometa 3I/ATLAS que se acerca a la Tierra y que realiza su recorrido en el espacio. Nuevas imágenes revelaron que el objeto interestelar, que tiene el tamaño similar al de la isla de Manhattan, comenzó a lucir una especie de “cola” cometaria, según revelaron fotografías tomadas por el Telescopio Óptico Nórdico de España en las Islas Canarias en septiembre pasado.
Estas nuevas imágenes muestran materiales que se desprenden detrás del objeto de 33 mil millones de toneladas a medida que viaja hacia el Sol, informó el astrofísico Avi Loeb en un artículo reciente.
En julio, el 3I/ATLAS mostró signos de “anticola” después de que apareció por primera vez en el Sistema Solar; sin embargo, los últimos datos de la presencia de una cola en el cometa podría ser indicativos de una “maniobra controlada” y un evento de alto impacto.
“Si el objeto es una nave espacial extraterrestre que está desacelerando, entonces la anticola sería evidencia de una maniobra de ‘empuje de frenado’ que naturalmente cambiaría a una cola a medida que se completara el procedimiento de desaceleración”, escribió el científico.
La Red Internacional de Alerta de Asteroides comenzó a monitorear al 3I/ATLAS; dicha red informó en su sitio oficial: “Si bien no representa ninguna amenaza, el cometa 3I/ATLAS presenta una gran oportunidad para que la comunidad IAWN realice un ejercicio de observación debido a su prolongada observabilidad desde la Tierra y su gran interés para la comunidad científica”.
Los investigadores de todo el mundo esperan con gran expectativa las imágenes tomadas a principios de este mes por la cámara HiRISE de la NASA (las imágenes de mayor resolución del 3I/ATLAS hasta el momento) a bordo del orbitador de Marte.
