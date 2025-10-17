A un mes de estrenarse el documental The Age of Disclosure que promete ser el más revelador de los últimos tiempos sobre la vida no humana en la Tierra, Marco Rubio aparece en el tráiler con una de las declaraciones más impactantes.

"Hemos tenido repetidos casos de algo operando en el espacio aéreo sobre instalaciones nucleares restringidas, y no es nuestro", afirmó Rubio, actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Dichas declaraciones están sacudiendo a los cibernautas tras conocer el próximo lanzamiento del documental en el que se entrevistaron a 34 integrantes del gobierno, fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos.

Marco Rubio también afirma que incluso los presidentes de su país "han estado operando según su necesidad de saber (sobre el fenómeno OVNI), pero eso comienza a salirse de control".

También aparece el congresista André Carson, quien afirma que los objetos voladores no identificados que de los que se tiene registro: "Son cosas de otro mundo que realizan maniobras nunca antes vistas", por lo que se está cerca de que " los americanos conozcan la verdad ".

Además, se revela que han dañado a quienes "han protegido y ocultado esta información".

¿Cuándo saldrá el documental The Age of Disclosure?

De acuerdo con el portal del proyecto The Age of Disclosure se estrenará el próximo 21 de noviembre en salas de cine seleccionadas en:

Nueva York

Los Ángeles

Washington D. C.

A nivel mundial saldrá vía streaming por Prime Video

El documental fue dirigido por el productor de cine Dan Farah, quien afirma que mostrará como durante 80 años se ha encubierto las pruebas sobre la existencia Fenómenos Anómalos No Identificados.