Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, sale a la defensa del cantante luego de que su sobrino Emiliano Aguilar insultara en un video a Ángela, Leonardo y a su padre por supuestamente boicotear su asistencia en los premios Billboard.

"Sólo te recuerdo que, si no fuera por él (Pepe Aguilar), en lugar de intentar cantar ' Lamberto Quintero ', estarías cantando el preso número nueve ", respondió Rubiales a una de las publicaciones de su sobrino, quien "sin pelos en la lengua" acusó a sus familiares de ser unas "serpientes y traicioneros".

"La (persona) que me hizo que pasara ese momento cul... ahí, ¡Fuiste tú, apa'! La neta. Nunca pensé que iba a subir un video de esta manera, pero fuiste tú, eres un c..., la neta te pasaste de lanza", acusó el rapero en un video publicado este domingo en sus redes sociales.

Cabe recordar que este último encontronazo de los Aguilar surgió luego de que el pasado viernes el rapero reportara a los organizadores de los Billboard de incumplir con las condiciones bajo las que fue invitado a los premios.

"Tú y la otra señora que le dicen: 'La Loba' se pasaron... No entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo, ¿sí me explico? Y la neta con todo el respeto que no te mereces: Chin...mad... A ti y a toda la familia de serpientes que traes ahí", insistió Emiliano.

Además, aclaró que "La Loba": "Es jefa de los BILLBOARDS y mejor amiga de mi 'jefe' ¿qué coincidencia no creen?", cuestionó.

Emiliano Aguilar dijo sentirse muy molesto con su papá y hermanos, pero aseguró que esta situación no mermará sus anhelos de ser exitoso en el mundo de la música.

"De esto me enteré en la madrugada, estaba enojado, la neta casi lloro del enojo. Mi propio papá, pero tienen miedo, tienen miedo de que yo voy a ser el número uno", lamentó el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Aunado a esto, Emiliano hizo otra publicación ridiculizando a su familia a través de varias fotografías hechas con inteligencia artificial en las que también aparece su cuñado Christian Nodal.

En una de las fotos se ve al rapero paseando a cinco pugs negros, como los que su familia anteriormente usó para burlarse de él, en este caso en la frente les escribió: Pepe, Leonardo, Ángela y Aneliz.