Entre risas de alegría y burlas, Emiliano Aguilar anunció este lunes que sí acudirá a los premios Billboard, en Miami, Florida, luego de que hace semanas revelara que lo habían sacado de la lista de invitados y sus fans señalaran a la familia Aguilar como los posibles responsables.

"Gracias a toda la raza que comentó que: 'Emiliano vaya'. ¡Voy a ir a los Latin Billboard", dijo el cantante visiblemente contento en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El hijo mayor de Pepe Aguilar gradeció el apoyo de sus seguidores e inmediatamente envió un contundente recado a sus detractores: "¡No pudieron! Les estoy haciendo un hashtag: 'No pudieron', porque todos saben quiénes fueron las personas que no querían que fueran y que me pusieron el pie, me pusieron el obstáculo para que no fuera a los Billboards".

En un tono burlón siguió: "Entonces, no pudieron, yo voy a ir a los Billboard, ahí nos vemos".

Su cuenta en Instagram se llenó de felicitaciones.

"Con el público no pueden. El público se respeta, el público pone, el público quita, así que aguanten vara ya fue mucho de comprar trofeos cada año y a cada rato, puro mendigo negocio", dijo el usuario CherleyPerez1973.

"Ahora los que no irán serán los otros, ya han de estar desempacando maleta porque los que #nopudieron no irán", escribió Erika_Alv_Lara

La relación que tiene Emiliano con su padre Pepe Aguilar y hermanos Leonardo y Ángela lleva semanas pasando por un momento de tensión en el que se han enviado indirectas y burlas, por lo que parece alimentó la idea de sus seguidores que alguien de su familia habría presionado para que lo descartaran como invitado.

Aunque el video donde reportó el hecho, Emiliano Aguilar prefirió no dar nombres, en este último hizo alusión de haberle ganado a quien no lo quería en la premiación que se realizará en los próximos días en Estados Unidos.