TE RECOMENDAMOS

Rosalía regresa con ‘Lux’, su álbum más enigmático tras ‘Motomami’: esto es lo que se sabe de su lanzamiento

Rosalía regresa con ‘Lux’, su álbum más enigmático tras ‘Motomami’: esto es lo que se sabe de su lanzamiento

“Una vez cada tres semanas”: las revelaciones de la princesa Diana sobre su vida íntima con el rey Carlos

“Una vez cada tres semanas”: las revelaciones de la princesa Diana sobre su vida íntima con el rey Carlos

¿Le da la espalda a Ángela? Thalía elogia a Cazzu por cover de ‘No me enseñaste’ en el Auditorio Nacional

¿Le da la espalda a Ángela? Thalía elogia a Cazzu por cover de ‘No me enseñaste’ en el Auditorio Nacional

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

Entre risas de alegría y burlas, este lunes que sí acudirá a los, en Miami, Florida, luego de que hace semanas revelara que lo habían sacado de la lista de invitados y sus fans señalaran a la familia Aguilar como los posibles responsables.

"Gracias a toda la raza que comentó que: 'Emiliano vaya'. ¡Voy a ir a los Latin Billboard", dijo el cantante visiblemente contento en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El hijo mayor de Pepe Aguilar gradeció el apoyo de sus seguidores e inmediatamente envió un contundente recado a sus detractores: "¡No pudieron! Les estoy haciendo un hashtag: 'No pudieron', porque todos saben quiénes fueron las personas que no querían que fueran y que me pusieron el pie, me pusieron el obstáculo para que no fuera a los Billboards".

En un tono burlón siguió: "Entonces, no pudieron, yo voy a ir a los Billboard, ahí nos vemos".

Su cuenta en Instagram se llenó de felicitaciones.

LEE:

"Con el público no pueden. El público se respeta, el público pone, el público quita, así que aguanten vara ya fue mucho de comprar trofeos cada año y a cada rato, puro mendigo negocio", dijo el usuario CherleyPerez1973.

"Ahora los que no irán serán los otros, ya han de estar desempacando maleta porque los que #nopudieron no irán", escribió Erika_Alv_Lara

La relación que tiene Emiliano con su padre Pepe Aguilar y hermanos Leonardo y Ángela lleva semanas pasando por un momento de tensión en el que se han enviado indirectas y burlas, por lo que parece alimentó la idea de sus seguidores que alguien de su familia habría presionado para que lo descartaran como invitado.

REVISA:

Aunque el video donde reportó el hecho, Emiliano Aguilar prefirió no dar nombres, en este último hizo alusión de haberle ganado a quien no lo quería en la premiación que se realizará en los próximos días en Estados Unidos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]