Aunque Carlos III es el actual monarca del Reino Unido, los 15 años de vida y secretos que compartió con la fallecida princesa Diana se mantienen en el interés de la gente, pero ahora han resurgido detalles sobre la falta de compatibilidad sexual que tenían.

En la década de los 70, el entonces príncipe Carlos era uno de los "solteros más codiciados" dentro de la monarquía inglesa, a quien los tabloides los relacionaron con varias mujeres hasta que a sus 33 años de edad "sentó cabeza" en 1981 con la joven Diana, quien era 13 años menor que él.

Aunque ese matrimonio terminó en divorcio, por muchos años la pareja fue la envidia de todo el Reino Unido, por lo que las declaraciones de la princesa Diana sobre su vida íntima causaron gran revuelo.

"Una vez cada tres semanas", comentó Lady Di en una grabación privada que fue tomada cuando daba detalles de los problemas de pareja que sufrió en silencio con Carlos III cuando ya había rumores de grandes señales de tensión entre ellos.

De acuerdo con The Mirrow, el audio fue grabado entre 1992 y 1993 por un maestro de la princesa Diana que le ayudaba a hablar en público y el cual se integró a un documental transmitido en Estados Unidos 11 años después.

En dichas cintas, cuya intención era que nunca salieran a la luz, la princesa Diana habló sin tapujos sobre su vida sexual con el príncipe Carlos la cual reconoció que "muy extraña" además de poco frecuente.

Esto último a pesar de que él seguía viendo en "secreto" a su entonces amante Camila Parker, ahora reina consorte del Reino Unido.

A sus problemas de alcoba se le sumó que, tras el nacimiento de Harry, en 1984, el esposo de Lady Di se descaró sobre su relación que mantenía en paralelo con Parker y sin reparos le dijo que sería infiel.

"Bueno, me niego a ser el único príncipe de Gales que nunca tuvo una amante".

Siendo este uno de los momentos que rompieron en la intimidad el matrimonio que vivía una severa crisis dentro de las puertas del Palacio de Kensington.