Como los futuros reyes de Reino Unido, William y Kate Middleton han toma una drástica decisión con respecto al príncipe Andrés, quien recientemente renunció a todos sus títulos reales luego de que salieran a la luz más detalles de su relación con Jeffrey Epstein y con las acusaciones de abuso sexual de menores. Los príncipes de Gales están furiosos y quieren que el exduque de York quede fuera de la realeza para siempre.

El hijo “favorito” de la reina Isabel está siendo desterrado de la familia real tras darse a conocer nueva información que lo vincula directamente con delitos graves; hace unos años, Andrés fue acusado por Virginia Giuffre de abuso sexual cuando ella tenía 17 años.

Aunque hasta ahora el príncipe ha negado dichos señalamientos, el libro póstumo de Giuffre (el cual sale a la venta el 21 de octubre) expuso nuevos detalles que señalan que el hermano del rey Carlos III tenía conocimiento de que Virginia era menor de edad e incluso hizo un comentario al respecto: “Mis hijas son un poco menores que tú", dijo.

Ante este escándalo, los príncipes de Gales actuaron al respecto; como padres de tres niños (George, Charlotte y Louis), no pueden tolerar que un integrante de la realeza sea vinculado con un tema tan delicado como con el que se le acusa a Andrés.

RadarOnline reportó que William y Middleton han tomado medidas para distanciarse de Andrés y minimizar la reacción negativa ante el público. Una fuente reveló que la pareja unió fuerzas para correr para siempre de la monarquía al príncipe y a su exesposa, Sarah Ferguson.

“Éste es el capítulo que William y Kate han temido (…) aunque los abogados estén listos, la humillación de revivir todo esto es insoportable. Quieren que Andrés salga del escenario para siempre”, manifestó el informante.

“Se dice que William y Kate han trazado juntos lo que sus asistentes llaman en privado la ‘línea final’: ningún papel, ninguna financiación y ninguna futura aparición pública para Andrés”, explicó.

Finalizó: “Es la posición más firme hasta el momento y una que podría finalmente desterrar a los York del círculo íntimo de la realeza para siempre”.