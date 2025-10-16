Parece ser que la salud del rey Carlos III tiene preocupada a toda la familia real y a la monarquía en general luego de que se le fotografiara demacrado y en mal estado durante su aparición en la cumbre climática del COP30, llevada a cabo hace unos días en Londres.

A más de un año del anuncio de su diagnóstico de cáncer, el monarca apareció en la cumbre “frágil”, más pálido y delgado, lo que preocupó al Palacio de Buckingham y a los asistentes.

Un testigo señaló que al rey “le colgaba el traje” y que parecía un “hombre luchando contra algo más grande de lo que deja ver”. Hasta el momento no se sabe la condición del rey ni el tratamiento que sigue para luchar contra el cáncer ni los efectos.

El palacio ha dicho que el rey está bien de salud, siguiendo su agenda de trabajo y en recuperación, pero las imágenes del monarca dicen otra cosa. De acuerdo con una fuente interna, Carlos ha mostrado una apariencia frágil en los últimos meses que “no se puede maquillar con Photoshop”.

Asimismo, el informante señaló que Carlos es la imagen pública de la monarquía en decadencia: “Lo que estamos viendo es la realidad tras la corona: un monarca en decadencia”.

El rey acató las recomendaciones médicas de suspender sus apariciones públicas durante tres meses tras iniciar su tratamiento, días después de que se revelara que fue diagnosticado con algún tipo de cáncer en febrero de 2024, aunque continuó atendiendo sus labores de Estado desde el palacio.

Retomó sus funciones oficiales en abril de 2024 y desde entonces ha hecho apariciones públicas y cumplido con la mayoría de sus labores públicas hasta el momento; fuentes cercanas a Buckingham confirmaron antes de la Navidad pasada que el tratamiento se extendería durante este año.

Durante una visita al Hospital Universitario Metropolitano de Midland, en Smethwick, el pasado 3 de septiembre, Carlos dio una actualización sobre su salud, lo que no había ocurrido con anterioridad.

Hablando con un paciente de cáncer, el rey dijo: “no estoy tan mal”. En conversación con otra paciente, también de cáncer, Carlos bromeó: “Esto es lo terrible, como ya estoy descubriendo. Las piezas no funcionan tan bien cuando se pasan los 70 años”.

Hace unos meses se informó que Carlos ya preparó su funeral y que inició con la preparación del príncipe William y la princesa Kate Middleton para que puedan subir al trono en el momento en que sea necesario.

Según informes dados por la biógrafa Sally Bedell, se adelantaron los planes de sucesión al trono debido a la salud del rey, cuyos detalles son un secreto y no se sabe si el tratamiento está dando resultados positivos.