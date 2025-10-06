El rey Carlos III sigue sin lograr tener una buena relación con sus hijos los príncipes William y Harry. Luego del distanciamiento que tiene con la familia de su hijo menor se suman las tensiones con su heredero al trono, el duque de Cambridge, con quien fuentes afirman que no se hablan.

El pasado viernes Apple TV publicó la entrevista que el príncipe William concedió al actor Eugene Levy para su programa "The Reluctant Traveler" en la cual reveló detalles sobre su infancia y los cambios que hará dentro de la monarquía cuando asuma la corona.

Según fuentes cercanas a la familia real citadas por el portal Shuter Scoop, la entrevista de William causó una gran molestia dentro del Palacio Real al tal grado en que silencio ha reinado en estos días.

Detallaron que las declaraciones del sucesor al trono de Inglaterra son vistas por el rey Carlos como "traición, no como honestidad".

También su entrevista fue considerada como un movimiento calculado por William dado que su padre aun continúa en su lucha contra el cáncer, creando un difícil ambiente dentro de la Casa Real.

"No se trata solo de tensión familiar, se trata de la Corona misma", señala una de las fuentes.

Afirmaron que la relación entre el hijo mayor de la princesa Diana y su padre se han visto afectadas totalmente dado que aparentemente dejaron de hablarse, escribirse incluso de reunirse.

¿De qué habló el príncipe William en la entrevista para Apple TV?

La relevancia de la entrevista del heredero de la Corona de Inglaterra cobra fuerza dado a que son muy pocas la ocasiones en las que ha hablado de su vida personal.

Medios británicos detallaron que en la reciente conversación que tuvo el príncipe William con el actor Eugene Levy, habló de los cambios que buscará hacer dentro de la monarquía cuando sea su momento de ser rey.

"Creo que es seguro decir que el cambio está en mi agenda. Cambia para siempre. Y lo acepto y disfruto de ese cambio, no le temo. Eso es lo que me emociona, es la idea de poder traer algún cambio. No un cambio demasiado radical, sino cambios que creo que deben suceder ", afirmó.

Asimismo, habló de la crianza que recibe su primogénito, el príncipe George, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono, momento en que dejó ver algo de la que tuvo en su infancia.

"Espero que no volvamos a algunas de las prácticas en el pasado en las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo posible para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación", comentó.